Korwin-Mikke opublikował manifest wyborczy. POLEXIT-u w nim nie ma

„Szanowni Państwo, Jako KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE postanowiliśmy wystartować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz z partią KORWiN, jak również osobami z innych wolnościowych środowisk. W związku z rejestracją list wyborczych naszego Komitetu w całej Polsce, przesyłamy najważniejsze informacje o Komitecie i manifest ideowy” – napisał Janusz Korwin-Mikke w swoich mediach społecznościowych.

W opublikowanym przez Janusza Korwin-Mikkego manifeście nie ma słowa na temat POLEXIT-u, którego konieczność prawicowy polityk głosi od wielu lat.

Poniżej cały tekst manifestu:

Nasz stosunek do Unii Europejskiej

„Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie” zdecydowanie popierają wolność podróżowania i wolność prowadzenia działalności gospodarczej – co gwarantuje Traktat z Schengen i Europejski Obszar Gospodarczy; przypominamy tu

o czterech zasadach, na których zbudowana miała być UE – swobodny przepływ, towarów, usług, kapitału oraz osób. Polska leży w Europie i należy do Europy. Jesteśmy natomiast przeciwnikami obcej ideologii narzucanej przez niektóre środowiska polityczne Unii Europejskiej. Mamy też świadomość, że w ramach Unii Europejskiej rozgrywane są interesy konkretnych państw. Dla nas interes Polski jest najważniejszy.

Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom stworzenia z Unii państwa unitarnego. Członkowie Unii powinni zachować prawo weta, będące gwarancją, by nie były im narzucane wspomniane ideologie. Będziemy zabiegać o to, by Konstytucja RP i wynikające z niej prawa miały pierwszeństwo przed prawem unijnym.

W szczególności będziemy dbać, by nasze dzieci były wychowywane w oparciu o nasze zasady i obyczaje. Sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi, ze względu na jego przymusowy charakter i znaczący wzrost kosztów życia i utratę konkurencyjności przez firmy UE zwłaszcza z sektora MŚP. Będziemy dbać, by działające w Polsce firmy korzystały z tej energii, która jest opłacalna – wbrew irracjonalnym pomysłom unijnych ideologów. Będziemy też dbać, by mieszkańcy Polski nie byli poddawani przymusowym eksperymentom medycznym, narzucanym przez WHO i wspieranym przez UE.

Jesteśmy przeciwni stworzeniu europejskiej armii oraz wprowadzeniu w Polsce waluty euro – oraz przymusowej likwidacji gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego, co poddałoby nas całkowitej kontroli przez obce Polsce ośrodki.

Zdajemy sobie sprawę z niemożności przeprowadzenia obecnie PolExitu, rezerwujemy sobie jednak prawo doprowadzenia do referendum, gdyby wspomniane wyżej dążenia unijnych ideologów miałyby być na siłę wprowadzane w życie w Naszym Kraju.

Sprzeciwiamy się mechanizmowi przymusowej relokacji migrantów. To wolni ludzie i powinni mieć możliwość wyboru, gdzie chcą migrować. Polska zaś powinna prowadzić racjonalną politykę migracyjną.

Bezpartyjni Samorządowcy oraz KORWiN będą wspólnie kształtować przekaz wyborczy łączący postulaty obu środowisk.

Nasi wyborcy mogą być przy tym pewni, że będąc w Parlamencie Europejskim będziemy uczciwie przekazywać obywatelom nad czym naprawdę pracuje Unia Europejska i starać się o realizację w niej naszych polskich interesów.

Janusz Korwin Mikke

Prezes partii KORWiN

dr n. pr. Marek Woch

Sekretarz Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”

Pełnomocnik ds. Budowy Struktur w Polsce Bezpartyjnych Samorządowców