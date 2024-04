Stanowski zarobił mniej. Czy to efekt wojny z „Gazetą Wyborczą”?

- Reklama -

Kanał Zero osiągnął w marcu br. przychody w wysokości 630 tys. zł. To mniej niż w lutym (780 tys. zł), który był pierwszym miesiącem działalności projektu Krzysztofa Stanowskiego – donosi portal wirtualnemedia.pl.

Przychody z YouTube za marzec to 630 000 zł – napisał Krzysztof Stanowski na portalu X (dawniej Twitter). To środki z reklam display i wideo pokazywanych przy treściach na Kanale Zero. Kanał Zero i jego przychody Oznacza to nieznaczny spadek w porównaniu do danych z lutego br. W tamtym miesiącu Kanał Zero wykręcił 780 tys. zł przychodów.

– To więcej niż zakładał biznes plan, w którym było 500 tys. zł. Nie pokryje to w całości kosztów działalności Kanału Zero w lutym, ale pokryje w znacznie większym stopniu, niż zakładałem – mówił Stanowski w programie, w którym podsumował pierwszy miesiąc działalności.

Dziennikarz podał także, że w marcu Kanał Zero doczekał się prawie 39 mln wyświetleń. W lutym jego projekt zebrał 55 mln odsłon. Najpopularniejsze w ostatnich dniach materiały to m.in. „Dziennikarskie zero: Kłamstwa, manipulacje i obrzydliwości Gazety Wyborczej” (1,4 mln wyświetleń), „Dziennikarskie zero: Kolejny atak Wyborczej, kolejna orka” (998 tys.) czy „Mazurek&Stanowski: Policja vs rolnicy, Hołownia i wybory w PiS” (742 tys.). Czytaj także: Zarząd Agory o sporze “Wyborcza” – Krzysztof Stanowski.

Kanał Zero przekroczył milion subskrypcji na YouTube. Dziś to już ponad 1,02 mln subskrybentów.