Pospieszalski i Jakubiak na konwencji Konfederacji. Liderzy zaatakowali Trzaskowskiego. „Wyjątkowy leń i nierób” [VIDEO]

Jestem głęboko przekonany, że w tych wyborach, i za chwilę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pokażemy, że idzie wielka zmiana w polskiej polityce i tą zmianą będziemy my – Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – powiedział kandydat Konfederacji na prezydenta Warszawy Przemysław Wipler podczas konwencji wyborczej w stolicy.

W konwencji udział wzięli liderzy Konfederacji – Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak – oraz m.in. dziennikarz Jan Pospieszalski, poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak oraz przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców Dariusz Kacprzak. Wydarzenie poprowadziła rzecznik Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Wipler podkreślił, że najlepsza rzecz, która spotkała go w Warszawie to ludzie. – To ludzie których tutaj poznałem, to ludzie, którzy zbudowali moje życie, z którymi żyję – podkreślił.

Przypomniał, że przyjechał do Warszawy w 1997 roku na studia prawnicze. – Warszawa była miejscem, w którym z ludźmi pracowałem, uczyłem się, w którym z wieloma takimi osobami, które tutaj przyjechały z całej Polski dosyć szybko zacząłem działać społecznie. Bo Warszawa była dla mnie tym miejscem, w którym obudził się we mnie duch pracy społecznikowskiej, takiego zaangażowania społecznego – powiedział Wipler.

Wspomniał też, że w stolicy mieszkał w większości dzielnic, poznał tu swoją żonę i tu urodziła się piątka jego dzieci. – Jestem głęboko przekonany, że w tych wyborach i za chwilę w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokażemy, że idzie wielka zmiana w polskiej polityce i tą zmianą będziemy my – Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – zaznaczył Wipler.

Bosak i Mentzen uderzają w Trzaskowskiego

Krzysztof Bosak gratulował Wiplerowi, że „podjął tę rękawicę i daje prawdziwą alternatywę dla wszystkich warszawiaków i wszystkich mieszkających w Warszawie, którzy sprowadzili się tutaj z całego kraju i świata po to, żeby mieli miasto dobrze, rozsądnie i racjonalnie zarządzane”.

Zdaniem Bosaka, główny problem z obecnym prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim polega na tym, że nie jest on skupiony na tym, by Warszawą dobrze zarządzać.

– Rafał Trzaskowski dalej jest tym samym człowiekiem, który zamiast zająć się problemami ludzi tych, którzy tu mieszkają, udowadnia przed swoimi znajomymi, którzy rozmawiają we wszystkich pięciu językach, którymi on się posługuje, że jest prawdziwym Europejczykiem. Że Warszawa a raczej 'Warszawka’, ta wąska sfera, w której on się obraca nadąża za dążeniami, za wszystkimi oczekiwaniami Europejczyków zawodowych z międzynarodowych organizacji, globalistów, działaczy zawodowych z różnych organizacji pozarządowych finansowanych z kraju i ze świata. On im to udowadnia i robi to mega sprawnie tylko, że to nie jest to, czego potrzebują warszawiacy – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Bo – jak dodał – „wystarczy lekko wyjechać poza ścisłe centrum stolicy, żeby zobaczyć, że pozostałe dzielnice Warszawy i to, jak ludzie w nich żyją i mieszkają, nie różni się specjalnie od całej reszty mazowieckich miast”.

Zdaniem Bosaka, „Warszawa powinna służyć w pierwszej kolejności warszawiakom, ludziom, którzy tutaj mieszkają, którzy tu się wychowali, którzy wiedzeni ambicją przyjechali tutaj budować sobie od zera pozycję na rynku pracy. I tym ludziom należy powiedzieć: dość kompleksów, nie musicie głosować na najbardziej poprawnych politycznie kandydatów, bo inaczej się okaże, że nie jesteście prawdziwymi Europejczykami, że nie jesteście wystarczająco postępowi, nikomu nic nie musicie państwo udowadniać. Wybierzcie Przemysława Wiplera” – zaznaczył polityk.

Według Sławomira Mentzena, w tym roku, w tych wyborach warszawiacy mają bardzo prosty wybór i doskonale powinni wiedzieć na kogo zagłosować. Mówiąc o innych kandydatach na prezydenta Warszawy, lider Konfederacji również wspomniał o Rafale Trzaskowskim. W jego ocenie, Trzaskowski to „wyjątkowy leń i nierób”. – To człowiek, który najchętniej by leżał i pachniał – zaznaczył.

– To jest facet, który idealnie został podsumowany w swoim spocie wyborczy, który niedawno wypuścił. On w życiu jest dokładnie jak w tym spocie, siedzi nic nie robi, nawet nie udaje, że pracuje, a ludzie obok niego udają, że pracują. To jest dokładnie polityka Rafał Trzaskowskiego – stwierdził Mentzen.

Wspominając o kandydacie PiS Tobiaszu Bocheńskim, Mentzen zwrócił uwagę, że jest to człowiek, który nie brał udziału wcześniej w żadnych wyborach i niewiele ma wspólnego z Warszawą, bo mieszkał w Łodzi.

Według Mentzena, Bocheński przez PiS jest testowany na kandydata na prezydenta Polski. – Ja przyznaje, że mu dobrze życzę i nawet chciałbym, żeby on został potem kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich, bo znacząco zwiększy to moje szanse na drugą turę w wyborach prezydenckich za rok – podkreślił Mentzen.

Według niego, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, prawdopodobnie jest jeszcze gorsza od Trzaskowskiego. – To znaczy świat widzą podobnie, chcą realizować tą lewicową agendę, lewicową ideologię, tylko ona wygląda na taką, co to rzeczywiście zrobi, bo nawet tego się nie chce zrobić Trzaskowskiemu – stwierdził Mentzen.

– Jestem przekonany, że już teraz zarówno jego żona jak i pięcioro wspaniałych dzieci mogą być dumni z Przemysława Wiplera. I mam wielką nadzieję, że jeżeli Warszawiacy nie popełnią jakiegoś karygodnego błędu i właściwie zagłosują w dniu wyborów samorządowych, to również oni będą mogli być dumni ze swojego prezydenta i z Warszawy, którą on zbuduje – powiedział polityk.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21. Tam, gdzie będzie to konieczne, druga tura głosowania odbędzie się 21 kwietnia.