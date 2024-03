Konfederacja reaguje na słowa posłanki Lewicy. Wilk: Nie możemy pozwolić sobie na to [VIDEO]

- Reklama -

Konfederaci reagują na słowa Anny Marii Żukowskiej z Lewicy, która skomentowała możliwość podniesienia cen prądu w lipcu.

1 lipca kończy się okres zamrożenia cen prądu w Polsce. Po tej dacie rachunki milionów Polaków mogą poszybować w górę.

W szokujący sposób sytuację tę skomentowała w Polsat News posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

– Na pewno uwalnianie cen energii w lipcu jest lepsze niż w grudniu, czyli w okresie grzewczym. Zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku – powiedziała polityk należąca do koalicji rządzącej.

Zanim Polacy się zorientują ile na prawdę kosztuje "Zielony ład" minie jeszcze pół roku. Cenię za szczerość. pic.twitter.com/sZ1ZUvshdA — Ryszard Wilk (@ryszard_wilk) March 5, 2024

Na słowa Żukowskiej zareagowała Konfederacja. Jacek Wilk i Marek Szewczyk podczas konferencji w Sejmie mówili o tym, że w imię ekologii nie można rujnować budżetów Polaków.

– Od lipca będziemy dopłacać już bezpośrednio z własnej kieszeni. To nie jest skutek działania rynku, tylko obłąkanego, szaleńczego, absurdalnego podejścia Unii Europejskiej do spraw związanych z energetyką, czyli absurdalnej polityki klimatycznej – powiedział Wilk.

Były poseł Konfederacji zauważył, że Polaków po prostu na to nie stać. – Cały czas jesteśmy państwem na dorobku. Nie stać nas na takie polityki. Nie możemy pozwolić sobie na to, by wpędzać polską gospodarkę i gospodarstwa domowe w tak ogromny problem – stwierdził.

Wilk dodał, że słowa Żukowskiej były po prostu przejawem szczerości. – PiS, PO i PSL do tej pory te polityki wprowadzały, że – może Polacy się nie zorientują – powiedział.

Marek Szewczyk przypomniał, że aż 2/3 cen energii w Polsce to efekt kosztów narzuconych przez unijną politykę klimatyczną.

– Do 2040 roku chcą redukcji emisji dwutlenku węgla o 90 procent. Przecież nie da się tego zrobić, nie jest to w żaden sposób uzasadnione ekonomiczne. To czyste wymysły brukselskich biurokratów, podczas gdy cała UE odpowiada za ok. 7 procent globalnych emisji CO2 – mówił polityk.