Komisja Europejska wystraszyła się protestów rolników? Wycofują się z części zapisów Zielonego Ładu

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał, że KE wycofuje się z części założeń Zielonego Ładu w zakresie rolnictwa. Dzieje się to w momencie, gdy w dużej części państw UE trwają protesty rolników.

– Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – zapowiada komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Rozgłośnia RMF FM informuje, że KE w przyszłym tygodniu przedstawi nowe propozycje legislacyjne ws. Zielonego Ładu. Jest to odpowiedź na protesty rolników, które przetaczają się przez całą Europę.

RMF FM podaje, że „KE ma się zobowiązać, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne”.

Zmianom ulegnie pakiet gospodarczy, który wywołał tak duże zaniepokojenie wśród rolników w całej UE.

„W pakiecie tym znajdzie się całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów. Ostatnia propozycja KE zakładała tylko częściowe zwolnienie z tego obowiązku, gdyż rolnicy, aby uniknąć kar, nadal musieli uprawiać rośliny motylkowe (wiążące azot)” – czytamy.

„Zmieni się sposób podejścia do ugorowania. Rolnicy nadal będą mogli ugorować ziemię, będzie to jednak działanie dobrowolne, za co będą dodatkowo nagradzani. Pojawią się także rozwiązania łagodzące rygory dotyczące stosowania płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby, czyli utrzymywania upraw ozimych czy ścierniska. Do tej pory polscy rolnicy musieli np. wykazać, że na 80 proc. gruntów ornych stosują okrywę gleby od 1 listopada do 15 lutego. Nowa propozycja będzie bardziej elastyczna i np. każdy kraj będzie mógł wybrać okres na stosowanie płodozmianu” – czytamy dalej.

Z obowiązku spełniania warunków środowiskowych zostaną zwolnione gospodarstwa do wielkości 10 hektarów. Jest to szczególnie dobra informacja dla polskich rolników, bo gospodarstwa tej wielkości stanowią aż 75 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce.