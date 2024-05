Awantura w Polsat News. Między Budą i Śmiszkiem poszło „na noże”. Mina Kamińskiego mówi wszystko

- Reklama -

– Pan Śmiszek wie, co mówi, bo jego mąż czy żona – pan Biedroń – głosował za paktem migracyjnym – rzucił w stronę wiceministra Krzysztofa Śmiszka z Lewicy Waldemar Buda z PiS. Później polityk przepraszał za swoje słowa, choć przeprosiny nie brzmiały zbyt szczerze.

Marek Sawicki, Krzysztof Śmiszek, Krystian Kamiński i Waldemar Buda rozmawiali w programie „Debata dnia” w Polsat News o pakcie migracyjnym.

W pewnym momencie doszło do ostrego starcia między Waldemarem Budą a Krzysztofem Śmiszkiem. – Dzisiaj na poziomie UE jest dyskutowana dyrektywa. Wiem, o czym mówię, dlatego że prowadzę w imieniu ministerstwa sprawiedliwości prace nad tą dyrektywą o zintensyfikowaniu karania tych wszystkich przemytników, którzy za pieniądze wykorzystują ludzkie nieszczęście i parają się przemytnictwem – mówił Śmiszek.

– Ja potwierdzam, że pan Śmiszek wie, co mówi, bo jego mąż, czy żona, pan Biedroń głosował za paktem migracyjnym – wciął się politykowi Lewicy Buda.

Śmiszek na tę uszczypliwość zareagował bardzo ostro. – Wie pan co, jest pan po prostu kretynem, homofobem i nie powinien pan występować w przestrzeni publicznej – powiedział.

Śmiszek dodał, że jeśli Buda „takimi chamskimi tekstami” robi sobie kampanię do Parlamentu Europejskiego, to jest „godnym reprezentantem swojego ugrupowania”.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra poprosiła posła PiS-u, by przeprosił wiceministra. – Panie pośle, rzadko to robię, na Boga Ojca, po co pan to powiedział? Niech pan przeprosi za to, co pan powiedział – powiedziała.

– Przepraszam – jeżeli dla pana, to słowo jest problemem, to nie ma problemu – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Rzadko się unoszę. Uważam, że kiedy rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą przyszłości kontynentu, to przestańmy sobie po prostu uderzać w tony dotyczące rodzin – podsumowała Gozdyra.

„Wyborne żarty i pogłębione rozważania intelektualne to nieodzowny element tak wyrafinowanych dyskusji” – skomentował na portalu X Kamiński, załączając wymowne zdjęcie z programu.