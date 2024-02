Dziambor ostro o pomyśle posła KO. „Piramidalne bzdury” [VIDEO]

- Reklama -

Były poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców zareagował na słowa posła Marcina Józefaciuka na temat edukacji, które padły na antenie Polsat News.

Usunięty z Konfederacji Artur Dziambor bez powodzenia kandydował do Sejmu z list Trzeciej Drogi (nie dołączając ani do PSL-u, ani do Polski 2050). Obecnie TD tworzy koalicję rządząca, co nie oznacza, że prezesowi Wolnościowców podobają się wszystkie działania nowej władzy.

Dziambor, który poza polityką jest także wykładowcą i właściciel szkoły językowej, bardzo ostro zareagował na pomysły kontrowersyjnego posła KO Marcina Józefaciuka.

Otóż polityk, który dostał się do Sejmu z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że w szkołach można okroić na przykład naukę języka angielskiego, bo takie „czasy perfect są niewykorzystywane w języku amerykańskim”.

„Ja jestem bardzo cierpliwym i tolerancyjnym człowiekiem, ale nawet ja mam granicę tolerancji, gdy ktoś gada tak piramidalne bzdury, muszę reagować. Niech wam w Ministerstwie Edukacji Narodowej przypadkiem do głowy nie przychodzą takie „myki” o jakich wspomniał poseł Marcin Józefaciuk w Polsat News” – napisał wolnościowiec.