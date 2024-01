Popek oskarżony przez kontrowersyjne stowarzyszenie o narażanie dziecka

- Reklama -

Lista kłopotów Pawła „Popka Monstera” Mikołajuwa się wydłuża. Teraz raper i zawodnik MMA został oskarżony o zmuszanie dziecka do udziału w patologicznych nagraniach. Oskarżycielem jest stowarzyszenie, które samo także budzi spore kontrowersje.

Jakiś czas temu wybuchła afera dotycząca rzekomego molestowania owczarków niemieckich przez Popka Monstera. Raper poniekąd przyznał się do zoofilskiego incydentu, zrzucając winę na alkohol i narkotyki oraz zaznaczając, że do niczego tak naprawdę nie doszło.

- Reklama -

Teraz raper i zawodnik MMA znów ma kłopoty. Tym razem Biuro Obrony Praw Dziecka złożyło zawiadomienie do prokuratury ws. rzekomego wykorzystywania przez Popka małego dziecka w patologicznych nagraniach.

„W związku z nadesłaniem do nas materiałów na których widać 4 letnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach – zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie” – czytamy w mediach społecznościowych tego pozarządowego stowarzyszenia.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Piszący o całej sprawie portal muzyczny GlamRap zaznacza, że w tej kwestii nie należy zbyt szybko przylepiać Popkowi łatki winnego, bo organizacja, która go oskarża, sama budzi kontrowersje.

„Prosimy o rozwagę w tego typu oskarżeniach. Biuro Obrony Praw Dziecka to pozarządowe stowarzyszenie. Z jego działalności wiemy, że wysyła ono bardzo dużo różnego rodzaju zawiadomień do prokuratury. Często abstrakcyjnych i niedorzecznych. W 2022 roku Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 194 i art. 238 Kodeksu karnego przez stowarzyszenie Biuro Obrony Praw Dziecka właśnie w związku z fałszywym zawiadomieniem organów ścigania przez to stowarzyszenie” – podaje portal.

Afera zoofilska z Popkiem: