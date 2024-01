Popek wyrzucony z Gromdy. Rózal go znajdzie? „Ty zoofilu!” [VIDEO]

- Reklama -

Paweł Mikołajuw, znany jako raper i zawodnik MMA Popek, prawdopodobnie na dobre zakończył swoją karierę w Polsce. Po szokującym filmie z psami, który sam opublikował, z takim degeneratem nikt nie będzie już chciał współpracować.

Szokujący film pojawił się na profilu Popka w niedzielę. Popek mówi na nim, że jest jednej kobiety lekkich obyczajów, której zaraz „zes*a się do mordy” a potem „wy****a jej dwa owczarki niemieckie”. Na filmie widać jak Popek z nagim przyrodzeniem podchodzi do psa i dotyka go nim do pyska. Poniżej ocenzurowana wersja filmu z oryginalnym dźwiękiem.

Psychotrop poruszył bardzo niepokojący temat zoofilii w którą rzekomo jest zamieszany Popek pic.twitter.com/XGroSbhivL — FAST INFO (@Fastinfoo) January 28, 2024

Popek film skasował, ale w Internecie nic nie ginie i sprawa rozlała się po mediach społecznościowych. W poniedziałek rano Popek przepraszał, mówiąc, że to był tylko głupi żart i nie zrobił nic z rzeczy, o których mówił, a to wszystko przez to, że ma mózg zjedzony przez narkotyki i alkohol.

Fakt, mózgu już Popek nie ma, ale to co widać na filmie, to jednak więcej niż tylko słowny żart.

W poniedziałek do sprawy odniósł się znany opiekun i obrońca zwierząt, mistrz MMA Marcin „Różal” Różalski. Różal nie przebierał w słowach i nie dał wiary w przeprosiny Popka. Nazwał go zoofilem, pedofilem i jeszcze wieloma niecenzuralnymi inwektywami. Obiecał, że jak tylko Popek pojawi się w jego okolicy, to źle się to dla niego skończy. I życzył mu samych najgorszych rzeczy.

W poniedziałek wieczorem oficjalne oświadczenie wydał także włodarz Gromdy Mariusz Grabowski, organizacji walk na gołe pięści, której Popek był jedną z reklamowych twarzy. Grabowski powiedział, że wraz z pojawieniem się filmiku Popka przestał on być częścią Gromdy, co dla każdego powinno być oczywiste. Ze zboczeńcami i ludźmi bez mózgu nie współpracuje się.

Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, ponieważ zajęły się nią już organizacje pro zwierzęce.