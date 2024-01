Skandal z udziałem Popka. Jest zapowiedź kroków prawnych. Pod akcję podpina się Marianna Schreiber [VIDEO]

- Reklama -

Paweł Mikołajuw, znany jako raper i zawodnik MMA Popek Monster, został oskarżony o akty zoofilii. Fundacja Judyta zapowiada podjęcie kroków prawnych. Swoje nazwisko na aferze próbuje promować także Marianna Schreiber.

Raper Psychotrop, równie kontrowersyjna postać (siedział w więzieniu za dźgnięcie człowieka nożem), co Popek, nagrał filmik, na którym oskarża Popka o uprawianie zoofilii.

- Reklama -

Na dowód muzyk dołączył fragment częściowo ocenzurowanego nagrania, na którym słyszymy, jak Popek mówi: – Cześć owczarku niemiecki. Chcesz dostać ch**em po ryju? Masz ch**em po ryju. A masz!

Popek Monster twierdzi, że wszystko to miało być jedynie żartem. – Poje**ło mi się w głowie, chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. Nie ru**ałem żadnych owczarków – tłumaczy na nagraniu, w którym „prostuje” całą sytuację.

Psychotrop poruszył bardzo niepokojący temat zoofilii w którą rzekomo jest zamieszany Popek pic.twitter.com/XGroSbhivL — FAST INFO (@Fastinfoo) January 28, 2024

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Fundacja zwierzęca zapowiada podjęcie kroków prawnych

Sytuacją zainteresowała się m.in. Fundacja dla Szczeniąt Judyta. Opublikowano krótkie oświadczenie, w którym poinformowano o podjęciu odpowiednich kroków prawnych.

– Nagranie jest dowodem w sprawie. Przekazaliśmy to już swoim prawnikom. Zbieramy dalsze dowody, bo to nie jest wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakąkolwiek informacje, dawajcie znać – słyszymy na nagraniu fundacji.

CZYTAJ TAKŻE: Popek wyrzucony z Gromdy. Różal go znajdzie? „Ty zoofilu!” [VIDEO]

Marianna Schreiber chce się modlić za Popka

Do sprawy odniosła się także Marianna Schreiber, która często podłącza się do różnych głośnych afer. Nazwała Popka „degeneratem” i stwierdziła, że „wypadałoby się za niego pomodlić”.

„Wiem, że takich postów przeczytaliście już dużo, ale w dalszym ciągu nie mogę dojść do siebie po tym, co zrobił Popek. Popek zachowuje się na filmie jak opętany i jest on chyba najlepszym przykładem co combo narkotyków, alkoholu pieniędzy i sławy potrafi zrobić z człowiekiem. Mam nadzieję, że spotka go taka czy inna zasłużona kara” – napisała Schreiber w mediach społecznościowych.

Żona polityka PiS Łukasza Schreibera dodała, że za Popka „wypadałoby się pomodlić”, bo już „nic innego nie może mu pomóc”.