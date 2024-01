Popek oskarżony o molestowanie psów. „Poje**ło mi się w głowie”

- Reklama -

Polski raper i zawodnika MMA o pseudonimie Popek Monster został oskarżony przez kolegę z branży o… molestowanie owczarków niemieckich. Muzyk częściowo przyznał się do „zarzutów”, twierdząc, że to był tylko „żarcik”.

Popek Monster od zawsze był kontrowersyjną postacią: problemy z prawem, więzienie i poszukiwanie listem gończym za granicą, problemy z narkotykami oraz zmiany w wyglądzie i samookaleczenia – z tego wszystkiego artysta był bardziej znany niż ze swojej muzyki.

- Reklama -

Teraz raper Psychotrop, równie kontrowersyjna postać (siedział w więzieniu za dźgnięcie człowieka nożem) nagrał filmik, na którym oskarża Popka o uprawianie zoofilii.

Na dowód muzyk dołączył do widea fragment częściowo ocenzurowanego nagrania, na którym słyszymy, jak Popek mówi:

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Cześć owczarku niemiecki. Chcesz dostać ch**em po ryju? Masz ch**em po ryju. A masz!

Jakby tego wszystkiego było mało, to Popek Monster prawie od razu przyznał się do tego, co mu się zarzuca, twierdząc, że to miał być tylko „żarcik”.



– Poje**ło mi się w głowie, chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. Nie ru**ałem żadnych owczarków – tłumaczy muzyk na nagraniu, w którym „prostuje” całą sytuację.