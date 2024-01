Minister Sprawiedliwości zaatakowany młotkiem. „Złamano mi lewą rękę” [VIDEO]

- Reklama -

Minister sprawiedliwości Malediwów został zaatakowany w środę 21 stycznia na ulicy młotkiem. Minister Hussain Shameem jechał do pracy. Niezidentyfikowany napastnik rzucił się na niego i zranił go w lewe ramię.

Na Facebooku Hussain Shameem poinformował, że wrócił już do domu, do rodziny i obiecał kontynuować pracę. Dodał też swoje zdjęcie z ręką w temblaku. „Dziś rano zostałem zaatakowany (…) złamano mi lewą rękę” – napisał, nie podając bliższych szczegółów zdarzenia.

Media spekulują, czy atak nastąpił z motywów politycznych. Tak twierdzi główna partia opozycyjna, Malediwska Partia Demokratyczna (MDP). Policja stwierdziła jednak, że podejrzewa tu związek z postępowaniem karnym wszczętym przez Shameema, doświadczonego prawnika, który został ministrem sprawiedliwości w 2019 r.

Do ataku doszło trzy dni po gwałtownych scenach w parlamencie archipelagu. Wybuchły one po odrzuceniu przez parlament trzech nominacji na stanowiska ministerialne, w tym właśnie na ministra sprawiedliwości. Deputowani z partii rządzącej próbowali w niedzielę zablokować głosowanie głównej partii opozycji, która wraz ze swoimi sojusznikami posiada większość w parlamencie, w sprawie gabinetu powołanego przez niedawno wybranego prezydenta Mohameda Muizzu.

Na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że co najmniej jeden parlamentarzysta krwawi i ma rozciętą szyję. Wśród scen chaosu widać, jak posłowie m.in. blokują mikrofony i używają plastikowych trąbek, aby zakłócać obrady. Według policji nie ma bezpośredniego związku między obydwoma zdarzeniami.

Republika Malediwów to islamskie państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, które liczy około 400 tys. mieszkańców. Od 1796 do 1965 były brytyjskim protektoratem. Później powstał tu niepodległy sułtanat, a w 1968 proklamowano republikę. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Parlament (Madżilis) liczy 48 członków. Jak się okazuje, dość krewkich…

