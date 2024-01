Konfederacja wspiera protestujących rolników. „Interes narodowy jest zagrożony” [VIDEO]

- Reklama -

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji w obronie rolników. Głos zabrali przedstawiciele narodowego skrzydła koalicji, były poseł Michał Urbaniak oraz Anna Bryłka.

W całej Polsce odbędą się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Środowa akcja ma mieć przede wszystkim formułę „przejazdową”. Od godziny 12 do 14 ma trwać blokada setek dróg.

Tomasz Obszański z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przekazał PAP najważniejsze postulaty protestujących. – Polskie rolnictwo niszczą Zielony Ład i ekoschematy, biurokratyczne procedury narzucane przez Unię Europejską. Dobija je zalew zboża i innych produktów spożywczych sprowadzanych bez cła z Ukrainy – powiedział.

W sprawie protestu rolników odbyła się w Sejmie konferencja prasowa Konfederacji. – Solidaryzujemy się z rolnikami, którzy dzisiaj protestują w Polsce – powiedział Urbaniak.

Były poseł przekazał, że protestów w sumie może być nawet ok. dwustu. – Rolnicy protestują dlatego, że ich sytuacja jest trudna. Stają przeciwko rozwiązaniom wprowadzanym przede wszystkim z Unii Europejskiej – dodał.

– Jeśli będą wchodzić absurdalne pomysły lewicowych aktywistów, a wiele wskazuje na to, że do tego może dążyć elita Unii Europejskiej, to z automatu zmiata się wiele polskich firm z rynku. Na to nie możemy sobie pozwolić – zaznaczył Urbaniak.

Polityk Konfederacji podkreślił, że „jesteśmy w obowiązku, żeby chronić polskie rolnictwo, bo to jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe”. – To jest też nasza inwestycja w bezpieczeństwo naszych dzieci – dodał Urbaniak.

– Konfederacja od początku wspiera protestujących rolników – przypomniała Bryłka. – Byliśmy z rolnikami w 2020 roku, kiedy protestowaliśmy przeciwko „piątce Kaczyńskiego”.

– Jesteśmy teraz z protestującymi rolnikami. Jesteśmy zawsze tam, gdzie interes narodowy jest zagrożony, a interes polskich rolników jest właśnie zagrożony – oceniła.

– Mam nadzieję, że ten strajk ostrzegawczy, który odbędzie się dzisiaj w prawie dwustu miejscowościach w Polsce, w całym kraju, we wszystkich województwach, da impuls również dla polskiego rządu, aby bardziej aktywnie działał na poziomie Unii Europejskiej – podsumowała Bryłka.