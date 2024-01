Braun i Korwin-Mikke przejmą Konfederację? Piński UJAWNIA: Może się okazać, że będzie zwrot w tej historii

- Reklama -

Może się okazać, że będziemy mieli zwrot w tej historii i Braun, wspólnie z Korwin-Mikkem przejmie Konfederację – uważa dziennikarz „Najwyższego Czas-u!” Jan Piński.

Obecnie w Konfederacji trwa walka o władzę. Już w czasie kampanii wyborczej Braun mówił w wywiadzie z „Najwyższym Czasem!”, iż w partii ma miejsce „ostra, a z ich punktu widzenia momentami nawet nieprzyjemnie brutalna gra sił”.

Z kolei po tzw. incydencie gaśnicowym, w trakcie rozmowy z Tomaszem Sommerem, poseł ujawnił, że złożył wniosek o zebranie nadrzędnego ciała statutowego Konfederacji. Zdaniem Brauna „cała formacja prawicowa, prawacka, wolnościowa, konserwatywno-narodowa w Polsce” stoi przed wyborem:

„Jak się to rozstrzygnie, w którą stronę Konfederacja pójdzie? Czy będzie kontynuowała swój słynny już manewr strategiczny pt. »marsz do centrum«, po wykonaniu którego to manewru okazało się, że centrum jest już zajęte przez Hołownię i Kosiniaka-Kamysza? Czy ten manewr uparcie będzie kontynuowany, powtarzany, czy też prawacka u korzeni formacja wróci do swoich najlepszych tradycji, dokonań?”.

Statut Konfederacji stanowi, że najwyższą władzą partii jest Kongres, a uprawnionymi do udziału w nim są wszyscy członkowie Partii. Zgodnie ze statutem „Kongres zwołuje Rada Liderów, co najmniej raz na pięć lat”. Ów termin upłynie w lipcu 2024 roku.

Jak na razie do zwołania Kongresu jednak nie dojdzie, gdyż przed Świętami Bożego Narodzenia Rada Liderów Konfederacji odrzuciła wniosek złożony i popierany przez przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. „Szkoda” – napisał wówczas lakonicznie Braun.

W skład Rady Liderów wchodzi obecnie dziewięć osób. Po trzech przedstawicieli mają Nowa Nadzieja (Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Bartłomiej Pejo) oraz Ruch Narodowy (Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz). Dwa miejsca przypadają w udziale Koronie (Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik). Co ciekawe członkiem Rady Liderów pozostaje także Robert Iwaszkiewicz, który wspólnie z Januszem Korwin-Mikkem zakłada partię KORWiN.

Do sytuacji wewnętrznej w Konfederacji odniósł się na swoim kanale na YouTube Jan Piński. Publicysta „Najwyższego Czasu” przypomniał, że w skład Kongresu wchodzi około 80 osób. – One podejmują decyzję do kogo trafi ponad 30 milionów złotych przez te kolejne cztery lata w parlamencie – powiedział.

– Tam najprawdopodobniej większość będą mieli zwolennicy Korwina i Brauna, więc [Przemysław] Wipler, Mentzen i Bosak nie chcą zorganizować „walnego” – zdradził dziennikarz.

Zdaniem Pińskiego „poleci wniosek do sądu o nakazanie »walnego«”. – Może się okazać, że będziemy mieli zwrot w tej historii i Braun, wspólnie z Korwin-Mikkem przejmie Konfederację i ją odzyska – powiedział.