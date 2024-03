Sommer gorzko o Konfederacji. Braun ujawnia, jakie podjął kroki. „To jest wybór, przed którym stoi cała formacja” [VIDEO]

- Reklama -

Złożyłem wniosek o zebranie nadrzędnego ciała statutowego partii Konfederacja – ujawnił w rozmowie z Tomaszem Sommerem poseł Grzegorz Braun.

Po tzw. incydencie gaśnicowym Braun gościł na łamach „Najwyższego Czasu!”, gdzie w rozmowie z Tomaszem Sommerem szeroko omawiano tę sytuację. Pod koniec padło sporo gorzkich słów w kierunku Konfederacji, której liderzy odcięli się od partyjnego kolegi.

Sommer zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach liderzy Konfederacji rzadko poruszają w przestrzeni publicznej tematy, które dotychczas były na sztandarach wolnościowego środowiska. Przywołał tutaj chociażby zasadę wolności słowa, przypomniał o blokadzie portalu NCZAS.COM przez ABW i ujawnił, jak zachowała się w obliczu tej sytuacji część środowiska.

– Z wyjątkiem naprawdę pojedynczych osób, nikt z Konfederacji się tym nie przejął. Oczekiwałem, że w kampanii wyborczej może to być jakiś temat. Nikt – powiedział Sommer i przypomniał, że Konfederacja głównie lansowała przekaz o „grillu, trawie, willi”.

Braun był najwyraźniej zniesmaczony przyjętą na czas kampanii taktyką, ale nie chciał tego szerzej komentować. – Nie wyciągniesz mnie pan, panie redaktorze, na pranie spraw wewnętrznych Konfederacji, koła czy klubu partii – zaakcentował.

Zdradził jednocześnie, że złożył wniosek o zebranie nadrzędnego ciała statutowego partii Konfederacja. Na kongresie miałaby zostać podsumowana dotychczasowa, już niemal pięcioletnia działalność Konfederacji i być może wybrano by nowe władze partii.

– Na Radzie Liderów mój wniosek będzie procedowany na dniach. Więc, szanowni Państwo, czas odwołać się w pewnym sensie do Was: odbiorców, działaczy, sympatyków, kandydatów, którzy na różne sposoby tworzyliście albo przynajmniej kibicowaliście Konfederacji – powiedział Braun.

Sommer dodał, że pewnych ludzi z Konfederacji nie będzie już popierał. Raz jeszcze nawiązał do blokady przez służby prywatnego biznesu i zachowania niektórych Konfederatów w tej sytuacji.

– Muszę to powiedzieć wprost i otwarcie. Ja nie będę nigdy już popierał takich ludzi, którzy w sytuacji, kiedy się coś dzieje, takiego awaryjnego, robią minę obojętną albo wręcz zadają pytanie: 'Czy to nie jest mania prześladowcza? Czy to nie jest nadwrażliwość? A w ogóle jeśli przymknęli to (portal NCZAS.COM – red.), to co się właściwie stało, co to za awantura? I tak tego przecież nikt nie oglądał’. Spotkałem się z taką reakcją. Ja takich sytuacji nie będę tolerował, bo albo to ma być, nazwijmy to, pewnego rodzaju ruch, który funkcjonuje w zwarty sposób, ludzie funkcjonują razem, albo to jest na takiej zasadzie, że dobra, tutaj coś wciśniemy za darmo, a jak nie ma to znaczenia, to niech tam spada – powiedział Sommer.

Braun uważa, że Konfederacja stoi teraz przed poważnym wyborem. – To jest wybór, przed którym stoi cała formacja prawicowa, prawacka, wolnościowa, konserwatywno-narodowa w Polsce. Jak się to rozstrzygnie, w którą stronę Konfederacja pójdzie? Czy będzie kontynuowała swój słynny już manewr strategiczny pt. 'marsz do centrum’, po wykonaniu którego to manewru okazało się, że centrum jest już zajęte przez Hołownię i Kosiniaka-Kamysza? Czy ten manewr uparcie będzie kontynuowany, powtarzany, czy też prawacka u korzeni formacja wróci do swoich najlepszych tradycji, dokonań? Te tradycje są przecież dłuższe niż sama historia Konfederacji, która w tej chwili kończy piąty rok. Piąty rok od rozpoczęcia działań konstrukcyjnych już bezpośrednio na rzecz tworzenia Konfederacji. Pięć lat mija, czas to podsumować i zwołanie ciała statutowego, Kongresu Konfederacji… myślę, że jest to moment, w którym powinno to nastąpić – powiedział Braun.

Według Sommera, „jakaś forma odświeżenia na pewno musi nastąpić”. Cała rozmowa dostępna poniżej, a już niebawem także na YouTube na kanale Sommer X, o ile platforma nie zablokuje materiału.