Paraliż instytucji i miast? Nieoczekiwana narada PiS na Nowogrodzkiej

- Reklama -

W poniedziałek wieczorem rozpoczęło się posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Spotkanie nie było wcześniej planowane. Zwołał je osobiście prezes Jarosław Kaczyński, który ma podjąć kluczowe decyzje dotyczące dalszej strategii partii w obliczu działań rządu Donalda Tuska.

O nieplanowanym wcześniej spotkaniu, na które ściągnięto czołowych polityków PiS z całego kraju, informuje Onet.

- Reklama -

Politycy PiS mają dyskutować o tym, jak zachować się w najbliższych tygodniach wobec działań ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz przedłużającej się odsiadce w areszcie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, mimo wszczętej (ponownie) przez prezydenta Andrzeja Dudy procedury ułaskawiającej.

Zdaniem rozmówców Onetu z kręgu PiS, na stole leżą różne scenariusze, w tym złożenie wniosku o samorozwiązanie Sejmu lub ogłoszenie strajku generalnego, który miałby polegać na sparaliżowaniu najważniejszych instytucji i miast w całym kraju.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

PiS uważa, że działania nowej władzy są bezprawne. Liczy na to, że masowe obywatelskie nieposłuszeństwo doprowadzi do zachwiania stabilności rządu i w efekcie zmianę polityki obecnego obozu rządzącego, co PiS uznałby za swój sukces. Pytanie, czy partia Kaczyńskiego rzeczywiście pociągnie za sobą odpowiednią liczbę ludzi, którzy byliby w stanie doprowadzić do paraliżu kraju.

Jednocześnie podobno PiS nie planuje obstrukcji i blokowania prac Sejmu, ale przy wielu okazjach politycy będą komentować działania rządu Tuska i upominać się o Kamińskiego oraz Wąsika, których uznają za więźniów politycznych i wciąż aktualnych posłów.

Tusk z kolei zapewnia, że nie boi się żadnych prób destabilizacji i podważenia jego legitymacji. Twierdzi, że jego rząd ma poparcie większości społeczeństwa i chełpi się także poparciem „partnerów zagranicznych”.