Immunitet Grzegorza Brauna zagrożony. Jest decyzja komisji

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi.

Członkowie komisji w głosowaniu poparli wniosek o pozytywną rekomendację dotyczącą odebrania immunitetu Grzegorzowi Braunowi we wszystkich siedmiu sprawach dotyczących rzeczy, który poseł miał się dopuścić ł w latach 2022-2023.

Braunowi zarzuca się kolejno:

1. Naruszenie nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego.

2. Pomówienie Szumowskiego, że ten był pijany.

3. Zniszczenie choinki bożonarodzeniowej stojącej w sądzie.

4. Uszkodzenie mienia (głośniki, mikrofon i laptop) na przerwanym wykładzie na temat Holokaustu.

5. Naruszenie miru domowego, gdy nie chciał opuścić Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie pomimo żądań dyrektora.

6. Publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej polegające na zgaszeniu gaśnicą Chanukiji.

7. Naruszenie nietykalności cielesnej Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk poprzez pryśnięcie jej w twarz gaśnicą.

– Jak państwo dobrze widzą, te sprawy nie dotyczą typowych naruszeń prawa dla osób publicznych. Worek, korek i rozporek — to sprowadza najczęściej je do przekroczenia granic prawa. W tym wypadku nie ma o tym mowy, a wszystkie te działania to próba sklecenia aktu oskarżenia przez posła w odpowiedzi na interwencję poselską wobec zła, któremu nie sposób w inny sposób przeciwstawić – stwierdził Braun na komisji.

