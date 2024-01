KRS ujawniła zarobki. Rekordzistka z lewackiej partii zgarnęła fortunę za miesiąc „niby-pracy”

- Reklama -

Wysokość diet za grudzień Krajowa Rada Sądownictwa podała na portalu X. Jak wynika ze wpisu, najwięcej pieniędzy otrzymała posłanka „Nowoczesnej” Kamila Gasiuk-Pihowicz — 14 tys. 360 zł.

Na wpis KRS zareagował Rafał Bochenek. „Najpierw krytykowała pani uposażenia z tytułu zasiadania w KRS-ie, a dzisiaj wyciąga pani ochoczo ręce po sporą dietę za pierwszy miesiąc swojej niby-pracy” — napisał.

„Czy nie czuje się pani zażenowana swoim zachowaniem?” — pytał we wpisie Bochenek.

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej @Bartek_Star oraz wystąpieniami w Sejmie poseł @Gasiuk_Pihowicz publikujemy diety wypłacone za grudzień 2023. Diety są wypłacane za udział w posiedzeniu oraz za pracę w innych dniach na podstawie deklaracji. Ustawa z 2011 r. pic.twitter.com/p8GHWI5ZOH — Krajowa Rada Sądownictwa (@KRS_RP) January 5, 2024

Do zarzutów posła PiS odniosła się sama Gasiuk-Pihowicz. Oczywiście polityk nie ma sobie nic do zarzucenia.

Tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytująca mnie. Byłam na posiedzeniach neoKRS rzadziej niż koleżanka pana Ziobry. A to, że za 20-min. zebrania wypłacana jest taka sama dieta, co za wielogodzinne zapoznawanie się z aktami osobowymi, to patologia. Zmienimy to. — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) January 5, 2024

