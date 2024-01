Rozpoczął się proces prania mózgów Polaków. Homoseksualiści w TVP promują nowy styl życia [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W „Pytaniu na śniadanie” w neoTVP pojawili się Jakub i Dawid – przedstawieni jako „małżeństwo” homoseksualistów oraz para lesbijek Karolina i Agnieszka. Taki program tzw. telewizja publiczna zdecydowała się pokazać w Święto Trzech Króli.

Mężczyźni, którzy w 2017 r. wzięli tzw. „ślub” w Portugalii wystąpili dziś w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie – podobnie jak para lesbijek, Karolina i Agnieszka – podzielili się „receptą na długoletni i szczęśliwy związek”.

- Reklama -

Nie każdemu jednak przypadły do gustu nowe standardy TVP, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną także jako Święto Trzech Króli.

To TVP w Święto Objawienia Pańskiego ?

Tusk z Hołownią i Kosiniakiem dopięli swego. Czyli obowiązkowa doktryna od dawna w TVN i 90% głównych mediów teraz na pełnej w TVP:

– promujemy LGBTQiA ++++~ i ośmieszmy tradycyjną rodzinę

– jesteśmy za obowiązkową migracją do Polski a… pic.twitter.com/F5AfYtuQ3J — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) January 6, 2024

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

To TVP w Święto Objawienia Pańskiego ? Tusk z Hołownią i Kosiniakiem dopięli swego. Czyli obowiązkowa doktryna od dawna w TVN i 90% głównych mediów teraz na pełnej w TVP: – promujemy LGBTQiA ++++~ i ośmieszmy tradycyjną rodzinę – jesteśmy za obowiązkową migracją do Polski a przeciwników atakujemy i nazywamy rasistami – śmiejemy się z tradycji, polskości, munduru i w zamian promujmy kosmopolityzm – UE zawsze ma rację – bezpardonowo niszczymy i ośmieszmy Kościół Katolicki a w zamian promujemy ideologię Gender. System prawie domknięty. Wszyscy najwięksi mówią to samo. I jeśli większość Polaków wychowają w tym duchu, będziemy miejscem na mapie bez swoich właściwości, kserokopiarką której nikt nie szanuje. Łatwym celem dla Putina bądź jego następców. Pokażcie to wyborcom 3Drogi (jeśli macie ich wśród znajomych) i zapytajcie czy są z siebie dumni? – napisał Patryk Jaki.

W Świeto Trzech Króli TVP rozpoczęła proces prania mózgów Polaków, z jakim od dawna mamy do czynienia m.in. w TVN-ie.