Do żłoba. Oto prawdopodobny podział stołków w nowym rządzie

Choć partie tworzące przyszły rząd różni – przynajmniej oficjalnie – całkiem sporo, to niewątpliwie jedna rzecz ich wszystkich łączy: dorwanie się do żłoba. Media prześcigają się w informowaniu o tym, jak będzie wyglądał skład nowego rządu i podział stołków. Tym razem „Super Express” przekonuje, że już na pewno to wie. Czy trafi?

W najbliższych dniach mamy poznać tzw. umowę koalicyjną. Podpiszą ją Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, ale większość sejmowa będzie składać się z przedstawicieli w sumie 10 partii.

Kto wejdzie do rządu i obejmie najbardziej eksponowane stołki? Wg „Super Expressu” podział jest już prawie jasny. Premierem zostanie Donald Tusk, a KO przypadną resorty: sprawiedliwości, finansów, zdrowia, kultury, aktywów państwowych oraz MSWiA.

Cztery ministerialne stołki dostanie PSL – obrony narodowej, rolnictwa, gospodarki i infrastruktury. Szymon Hołownia weźmie dla siebie marszałka Sejmu, a swoich partyjnych ludzi wprowadzi do MSZ oraz ministerstwa klimatu. Dla Lewicy przewidziano resorty cyfryzacji i polityki społecznej.

Pozostaje jeszcze obsadzenie ministerstwa sportu oraz edukacji i nauki. W ramach tworzenia dodatkowych stanowisk i mnożenia biurokracji ten ostatni resort ma być rozdzielony.