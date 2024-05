Protest wymknął się spod kontroli. Demonstranci blokują stolicę. Policja brutalnie pacyfikuje [VIDEO]

- Reklama -

Tysiące demonstrantów zablokowały we wtorek ruch na głównym skrzyżowaniu w stolicy Gruzji Tbilisi, protestując przeciw ustawie o agentach zagranicznych. Wcześniej aktywista Dawit Kacarawa został brutalnie pobity podczas zatrzymania na mitingu. Władze poinformowały o zatrzymaniu 13 osób za „niepodporządkowanie funkcjonariuszom” i „drobne chuligaństwo”.

Zdjęcia pobitego aktywisty Dawita Kacarawy opublikowała telewizja Mtavari. Kacarawa to lider Ruchu Antykorupcyjnego. Kanał Tbilisi Life w Telegramie publikuje nagranie, na którym aktywista jest brutalnie zatrzymywany przez zamaskowanych funkcjonariuszy.

Obecnie Kacarawa jest w szpitalu. Na zdjęciach widać, że ma poważne obrażenia głowy.

Portal Newsgeorgia.ge pisze, że zatrzymania we wtorek trwały od samego rana i liczba aresztowanych nie jest znana. Według MSW to 13 osób, które przekroczyły granice pokojowego protestu i nie stosowały się do żądań funkcjonariuszy.

Newsgeorgia.ge odnotowuje, że istotnie doszło do próby uszkodzenia ogrodzenia przy wejściu do parlamentu przez kilku protestujących. To właśnie wtedy MSW uznało, że protest przybrał siłową formę, i policja zaczęła przepędzać ludzi sprzed budynku.

We wtorek parlament gruziński, kontrolowany przez partię rządzącą Gruzińskie Marzenie, przegłosował ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych w trzecim czytaniu. Protestujący od rana gromadzili się przed siedzibą parlamentu w centrum Tbilisi.

Obecnie protest jest kontynuowany, a media informują o nowej fali zatrzymań.