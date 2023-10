Janusz Korwin-Mikke: Podatek dochodowy należy zlikwidować z dwóch bardzo ważnych powodów

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke na swoim Twitterowym profilu podał dwa ważne powody, dla których podatek dochodowy, czyli w Polsce PIT, należy całkowicie zlikwidować. Być może jest to odpowiedź na słowa posła Krzysztofa Bosaka, który w rozmowie z red. Tomasze Sommerem stwierdził, że nie jest zwolennikiem likwidacji tego podatku.

Poniżej pełna treść wpisu Janusza Korwin-Mikkego:

Podatek dochodowy należy zlikwidować z dwóch bardzo ważnych powodów.

Z pragmatycznego punktu widzenia funkcja fiskalna tego podatku jest marginalna. Większość podatników, którzy płacą ten podatek, to obywatele należący do sfery budżetowej + emeryci i renciści. W efekcie przekładamy pieniądze z jednej kieszeni do drugiej! To nonsens!

Powodem zasadniczym jest to, że podatek dochodowy wyposaża władzę publiczną w uprawnienie do kontrolowania dochodów swoich obywateli. A to uprawianie nie jest koniecznie do tworzenia dochodów państwa!

Podatki, np. pośrednie tego nie mają. Co więcej, przy podatkach pośrednich każdy obywatel, robiąc zakupy, ma kontrolę nad tym, jak wysokie podatki będzie płacił. Funkcja fiskalna podatków pośrednich jest też poważniejsza!

W przypadku podatku dochodowego nie mamy żadnej kontroli, jesteśmy niewolnikami urzędu skarbowego a sam ten podatek ma znikome znaczenie dla dochodów państwa. Dlatego PIT należy znieść, od razu.