Wyborczy wstrząs. Sommer wyrzucony z You Tube

Wyborczy wstrząs

Nie ma co ukrywać, sukcesu w wyborach nie ma, mimo że liczba posłów Konfederacji urosła do osiemnastu. Zaraz też zaczęły się dość burzliwe rozliczenia z Januszem Korwin-Mikkem, a zakończone usunięciem go z Rady Liderów Konfederacji, w roli głównej. Czy na pewno postąpiono uczciwie i sensownie? Mam duuuże wątpliwości.

Dlaczego kampania zakończyła się porażką? – o tym piszemy w obszernym bloku wyborczym, w którym przestawiamy też nowych posłów prawicowo-wolnościowych, którzy wprawdzie nie będą języczkiem u wagi – co wydawało się możliwe do ostatniej chwili – ale przynajmniej, po raz pierwszy w historii, będą mieli własny klub parlamentarny.

Tydzień przed wyborami ruszyliśmy z nowym portalem – http://nczas.info, który z czasem trwale zastąpi sekowany przez ABW od lutego portal http://nczas.com. Ruch od razu się radykalnie zwiększył, miejmy nadzieję, że znów wejdzie na rekordowe poziomy. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do codziennego śledzenia prezentowanych na jego łamach informacji już bez żadnej blokady.

Oczywiście dobre wiadomości, nie mogą obejść się bez złych – wyrzucono mi, dosłownie kilka godzin temu (piszę wstępniaka w piątek około 20.00) aż 12 kanałów YT naraz, mimo że wszystkie publikowane teksty skrupulatnie poddawaliśmy kontroli cenzorów tej społecznościówki. Nie da się uniknąć wrażenia, że dostałem tę demolującą karę za tzw. całokształt. Dwa kanały pozostały, więc programy nie znikną, natomiast pilnie będę musiał przygotować się do stworzenia jakiejś nowej zapory przeciwko youtubowym cenzorom.

Wielkimi krokami zbliża się nasza, XIII już Konferencja Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się, jak poprzednio w Warszawie przy ul. Foksal. 25 i 26 listopada pojawią się nasi stali goście – JKM, SM, Roman Warszawski, Adam Wielomski, Grzegorz Braun oraz być może nawet większość starych i nowych posłów Konfederacji. Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji oraz wsparcia jej poprzez naszą internetową zrzutkę.

Wcześniej, czyli w przyszłym tygodniu, będę, wraz ze Stanisławem Michalkiewiczem i JKM na Krakowskich Targach Książki. Szukajcie naszego stoiska od najbliższego czwartku mniej więcej tam, gdzie zwykle.

A na święta, szykujemy GIGA prezent świąteczny – trzecią antylewacką książkę Razprozaka, zatytułowaną „Cywilizacja Życia”. Dopełnienie antylewackiej trylogii tegoż Autora, której dwa wcześniejsze tomy to „Manifest Antykomunistyczny” i „Tresura”. Przedsprzedaż rusza 30 października. Tę książkę po prostu muszą Państwo mieć!

Nowy numer tygodnika „Najwyższy CZAS!” dostępny już od poniedziałku.