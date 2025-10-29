Sensacyjne wyniki SONDAŻU. Tylko cztery partie w Sejmie i bardzo duże różnice

Tylko cztery partie w Sejmie. Umacnia się pozycja partii Grzegorza Brauna. PiS traci, a KO zyskuje. Tak przedstawia się krajobraz polityczny w najnowszym sondażu pracowni OGB.
Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 39 proc. (wzrost o 0,9 pkt. proc.).
Dalej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 28,07 proc. poparcia (spadek o 1,7 pkt. proc.).
Podium zamknęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 14,26 proc. (spadek o 1,2 pkt. proc.).
Tuż za podium znalazła się natomiast Konfederacja Korony Polskiej, na którą chciałoby zagłosować 6,88 proc. badanych (wzrost o 0,9 pkt. proc.).
Do Sejmu nie dostałaby się Nowa Lewica, na którą swój głos oddałoby tylko 4,48 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt. proc.).
Na Wiejskiej nie zasiadałaby także Polska 2050 z wynikiem 2,89 proc. (wzrost o 1,3 pkt. proc.), ani Partia Razem – 2,25 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Poniżej progu wyborczego znalazło się także Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,17 proc. (spadek o 0,6 pkt. proc.).
Tak skonstruowany Sejm, w przeliczeniu na mandaty, wyglądałby następująco:
- 218 posłów KO,
- 154 – PiS,
- 70 – Konfederacja Wolność i Niepodległość,
- 18 – Konfederacja Korony Polskiej.
Badanie wykonano w dniach 23-27 października 2025 r. metodą CATI (N=1000).
