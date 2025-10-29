WIDEO
Sensacyjne wyniki SONDAŻU. Tylko cztery partie w Sejmie i bardzo duże różnice

Autor: MMP
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun.
NCZAS.INFO | Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun. / foto: PAP (kolaż)
Tylko cztery partie w Sejmie. Umacnia się pozycja partii Grzegorza Brauna. PiS traci, a KO zyskuje. Tak przedstawia się krajobraz polityczny w najnowszym sondażu pracowni OGB.

Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 39 proc. (wzrost o 0,9 pkt. proc.).

Dalej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 28,07 proc. poparcia (spadek o 1,7 pkt. proc.).

Podium zamknęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 14,26 proc. (spadek o 1,2 pkt. proc.).

Tuż za podium znalazła się natomiast Konfederacja Korony Polskiej, na którą chciałoby zagłosować 6,88 proc. badanych (wzrost o 0,9 pkt. proc.).

Do Sejmu nie dostałaby się Nowa Lewica, na którą swój głos oddałoby tylko 4,48 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt. proc.).

Na Wiejskiej nie zasiadałaby także Polska 2050 z wynikiem 2,89 proc. (wzrost o 1,3 pkt. proc.), ani Partia Razem2,25 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Poniżej progu wyborczego znalazło się także Polskie Stronnictwo Ludowe2,17 proc. (spadek o 0,6 pkt. proc.).

Tak skonstruowany Sejm, w przeliczeniu na mandaty, wyglądałby następująco:

  • 218 posłów KO,
  • 154 – PiS,
  • 70 – Konfederacja Wolność i Niepodległość,
  • 18 – Konfederacja Korony Polskiej.

Badanie wykonano w dniach 23-27 października 2025 r. metodą CATI (N=1000).

Źródło:OGB
