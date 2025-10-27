WIDEO
Korwin-Mikke: Pierwszym warunkiem jest zniszczenie PiS-u. W Związku Sowieckim nie było takiego...
Opinie

Korwin-Mikke: Pierwszym warunkiem jest zniszczenie PiS-u. W Związku Sowieckim nie było takiego socjalizmu [VIDEO]

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Janusz Korwin-Mikke
NCZAS.INFO | Janusz Korwin-Mikke. / Foto: screen X
Janusz Krowin-Mikke w krótkim nagraniu na portalu X przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią prawicową. Wskazał też, co trzeba zrobić, aby prawdziwa prawica mogła w Polsce przejąć władzę.

W piątek i w sobotę Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”. Wśród propozycji wymieniano m.in. waloryzację 800 plus, bon mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka, dochód podstawowy i likwidacja kwoty wolnej od podatku.

Czytaj więcej: Mentzen o socjalistycznym programie PiS. Morawiecki w odpowiedzi zacytował Mao Zedonga

– Jeżeli prawica ma w Polsce zwyciężyć, to pierwszym warunkiem jest zniszczenie PiS-u. PiS nie jest żadną partią prawicową. W Związku Sowieckim nie było takiego socjalizmu, jak zmontował nam PiS. Czy w Związku Sowieckim były takie zasiłki? W Związku Sowieckim była taka płaca minimalna, jaką zrobiło PiS? To jest dopiero socjalizm – wskazał Janusz Korwin-Mikke.

– PiS przy Okrągłym Stole od gen. Kiszczaka dostało polecenie: macie udawać prawicę, żeby w Polsce nigdy nie powstała prawdziwa prawica. I ono to robi. Przy okazji kradnie pieniądze i dalej chce wrócić do władzy i dalej kraść – dodał nestor prawicy wolnościowej.

– Mamy w Polsce prawicę – to jest kol. Braun, to jestem ja. Mamy centroprawicę – to jest kol. Bosak, kol. Mentzen. I centrolewicę jaką jest PiS – przypomniał szef partii KORWiN.

– Dopóki nie zniszczymy mitu, że PiS jest partią prawicową, dopóty prawica w Polsce nie będzie mogła rządzić – skwitował Korwin-Mikke.

