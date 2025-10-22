25-latek kreatywnie próbował uniknąć mandatów. Wykorzystał motyw z filmu „Taxi”. Grozi mu kilka lat więzienia

- Reklama -

25-latek z Bochni postanowił wykorzystać patent z filmu „Taxi”, aby uniknąć płacenia mandatów. Jakież musiało być zdziwienie funkcjonariuszy, kiedy odkryli stworzoną przez mężczyznę instalację.

Podczas rutynowej kontroli w centrum Bochni policjanci sprawdzali auta, które zaparkowano niezgodnie z przepisami. Zwykła interwencja ws. nieprawidłowego parkowania przybrała jednak nieoczekiwany finał.

Mundurowi spisali numery jednego z pojazdów, które – jak się okazało – nie pasowały do numeru VIN auta. Prawdziwe tablice rejestracyjne były bowiem schowane z tyłu.

Pomysłowy kierowca zamontował w swoim samochodzie mechanizm, który w zaledwie kilka sekund pozwalał na zmianę tablic. Podobny patent zostały zaprezentowany w słynnej francuskiej komedii „Taxi” z końcówki ubiegłego wieku.

W przeciwieństwie do filmu, w rzeczywistości cała sytuacja nie zakończy się happy endem dla 25-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli fałszywe tablice oraz mechanizm pozwalający na ich zmianę, a mężczyźnie grozi aż do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 306 c Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego”.

Póki co mężczyzna może stracić dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC, a jego pojazd nie będzie dopuszczony do ruchu.