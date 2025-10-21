Wielomski poparł kontrowersyjny pomysł. Sommer OSTRO: „Tkwicie w komunistycznym paradygmacie towarzyszu”

- Reklama -

Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja obywatelska ws. zrównania wysokości wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jej autor proponuje, by zacząć reformę od kobiet bezdzietnych. Pomysł skomentowali m.in. prof. Adam Wielomski i redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer.

Petycja, której autor chciał pozostać anonimowy, pojawiła się w październiku 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta. Dotyczy ona stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przewiduje, że w pierwszym etapie zrównanie to dotyczyłoby kobiet bezdzietnych, które miałyby przechodzić na emeryturę tak jak mężczyźni, tj. 65 lat.

- Reklama -

Zgodnie z pomysłem autora, po „oswojeniu społeczeństwa z nowymi zasadami”, reforma miałaby być rozszerzana na kolejne grupy kobiet. Pomysłodawca podkreślał też, że kobiety żyją średnio o 7,5 roku dłużej niż mężczyźni, co sprawia, że dłużej pobierają emerytury.

Według autora petycji nie ma „przesłanek społecznych czy biologicznych”, które w przypadku kobiet bezdzietnych „uzasadniałyby” wcześniejsze przejście na emeryturę. Swój pomysł uzasadniał też kryzysem demograficznym oraz rosnącym obciążeniem systemu emerytalnego. Autor posłużył się także argumentem, że zróżnicowany wiek emerytalny jest charakterystyczny przede wszystkim dla krajów byłego ZSRS, więc Polska powinna dążyć do „sprawiedliwego” i racjonalnego systemu.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła przyjęcie petycji i przekazanie jej do analizy prawnej – zgodnie z procedurą. W przypadku każdej petycji obywatelskiej obowiązkowa jest bowiem analiza formalna i merytoryczna treści wniosku.

Pomysł jednak rozpoczął dyskusję, gównie w mediach społecznościowych. Kolejne stopnie reformy są „twórczo” rozwijane, także przez przedstawicieli środowiska nominalnie wolnościowego.

Głos na portalu X zabrał m.in. prof. Adam Wielomski. „Co Państwo sądzicie o projekcie podwyższenia wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet? Ja popieram. Niższy wiek emerytalny to nie tylko nagroda za urodzenie nowych Polaków, lecz także dodatkowe lata, które można poświęcić wnuczkom. Lepsza babcia niż przedszkole. Ja dzięki mojej babci do przedszkola nie chodziłem” – napisał.

Na te słowa zareagował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer. „Tkwicie w komunistycznym paradygmacie towarzyszu. Wiek emerytalny powinien zniknąć wraz z ZUS-em. Niech każdy kończy pracę kiedy chce i kiedy go na to stać – jeden, jak będzie mieć lat 30 inny nie skończy pracować… nigdy. Jak JKM” – skwitował.

Tkwicie w komunistycznym paradygmacie towarzyszu. Wiek emerytalny powinien zniknąć wraz z ZUS-em. Niech każdy kończy pracę kiedy chce i kiedy go na to stać – jeden, jak będzie mieć lat 30 inny nie skończy pracować… nigdy. Jak JKM. https://t.co/qbhVIDLwJt — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 21, 2025

„✅ Masz dzieci = idziesz wcześniej na emertyturę.

❌ Nie masz dzieci = pracujesz dłużej.

Co sądzicie o takim pomyśle? Trafił on na biurko Prezydenta RP.

Grafika z przykładowym wiekiem przejścia na emeryturę od Młodych dla Wolności” – napisała działaczka Konfederacji Klaudia Domagała, załączając grafikę młodzieżówki Nowej Nadziei.

Na grafice przedstawiono pomysł, by kobiety bezdzietne szły na emeryturę w wieku 65 lat, posiadające 1 dziecko – 63 lat, 2 dzieci – 60 lat, a 3 – 55 lat.