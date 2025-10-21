Planowali akty sabotażu przeciwko Polsce. Wśród zatrzymanych trzech Ukraińców

- Reklama -

Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osiem osób podejrzanych o planowanie aktów sabotażu przeciwko Polsce. Wśród nich znalazł się 21-letni Ukrainiec. W sumie w ostatnich miesiącach zatrzymano w sumie aż 55 osób, które miały działać na rzecz rosyjskiego wywiadu.

„ABW we współpracy z innymi służbami zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji” – poinformował we wtorek rano premier Donald Tusk.

Jego wpis skomentował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak informując, że „sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków”.

ABW na swej stronie internetowej poinformowała, że 16 października agenci „zatrzymali obywatela Ukrainy Danylo H.”. „Mężczyzna prowadził działalność wywiadowczą na terytorium Polski i Rumunii. Do zatrzymania doszło w efekcie wspólnych działań prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI), skierowanych przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych. Równocześnie na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.” – podkreślono.

Mężczyzna usłyszał już zarzut działania na rzecz obcego wywiadu, poprzez „przygotowania do dokonania aktów sabotażu polegających na nadawaniu do Ukrainy (na Ukrainę – przyp. red.) przesyłek zawierających materiały wybuchowe i niebezpieczne”. Ukraińcowi grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na podstawie art. 130 Kk:

„§ 7. Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 8. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 7, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”