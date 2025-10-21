WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPilny komunikat Tuska z samego rana. "Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności"
WiadomościPolska

Pilny komunikat Tuska z samego rana. „Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności”

-

Autor: MMP
donald tusk po ko
Donald Tusk / fot. PAP / Leszek Szymański
- Reklama -

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji – poinformował we wtorek rano premier Donald Tusk. ABW ściśle współpracuje z SKW, policją i prokuraturą – dodał Tomasz Siemoniak.

Jak wynika z wpisu premiera opublikowanego na platformie X, zatrzymań dokonano w różnych częściach kraju, a obecnie trwają dalsze czynność operacyjne.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

„ABW we współpracy z innymi służbami zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne” – napisał we wtorek premier.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odniósł się do słów premiera, informując, że „sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków”. „ABW ściśle współpracuje z SKW, policją i prokuraturą” – dodał Siemoniak na swoim profilu X.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

O sprawę w Radio Zet pytany był także szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – Trwają czynności ze strony służb. Tych aktów dywersji, też planowanych dywersji pojawia się coraz więcej. Służby działają, służby neutralizują zagrożenia w tym zakresie, natomiast pewnie musimy przygotować się, że tego typu incydentów (…) będzie coraz więcej – powiedział.

Kierwiński był pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy wiemy na pewno, że za aktami sabotażu stoją Rosjanie. – Za większością na pewno tak. Wiemy to oczywiści po tym, jak takie osoby są przesłuchiwane, jak jest przeprowadzane pełne dochodzenie, jak ujawniani są inspirodawcy tych działań. Widać, że Rosja weszła w taki etap zimnej wojny wobec całej Unii Europejskiej – stwierdził szef MSWiA.

Źródło:PAP/Radio Zet
Poprzedni artykuł
Zakaz hodowli w Polsce. Czarnek przyznaje: Ponad połowa PiS-u uległa
Następny artykuł
Ziemkiewicz i Komuda już w ten piątek w Warszawie. Wstęp wolny

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU