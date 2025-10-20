Socjalistyczna mentalność Polaków. Porażające wyniki sondażu

- Reklama -

Szokujący rezultat sondażu SW Research dla „Wprost”. Ponad połowa badanych opowiedziała się za czysto socjalistycznym rozwiązaniem dla kolejnej grupy.

Senacka Komisja ds. Petycji rozpatrywała w ostatnich miesiącach m.in. obywatelską propozycję wprowadzenia socjalu dla małżeństw z długim stażem. Tym razem pieniądze z kieszeni innych podatników miałyby trafić – po urzędniczej „obróbce” – do portfeli małżonków z co najmniej 50-letnim stażem.

W petycji zróżnicowano wysokość świadczenia w zależności od długości małżeńskiego stażu. I tak za:

50 lat – 5 000 zł

55 lat – 5 500 zł

60 lat – 6 000 zł

65 lat – 6 500 zł

70 lat – 7 000 zł

75 lat – 7 500 zł

80 lat – 8 000 zł.

Projekt trafił do Biura Legislacyjnego Senatu, które przygotowało aż cztery różne warianty finansowe – różniące się wysokością socjalu oraz kryteriami jego przyznawania. Zaproponowano m.in. 5 tys. zł dla par z minimum 50-letnim stażem małżeńskim albo 5 tys. zł wyłącznie dla małżeństw z 50-letnim stażem.

Senatorowie ostatecznie jednak nie przychylili się do żadnego z tych pomysłów. Wygląda więc na to, że kolejny socjalistyczny pomysł nie ma szans na urzeczywistnienie. Każde „świadczenie socjalne” to bowiem w praktyce zabranie wszystkim obywatelom pieniędzy w podatkach, by później armia urzędników – również opłacana z pieniędzy podatników – rozdawała pozostałą część wybranej grupie obywateli.

Jednak członkowie senackiej komisji uznali, że projekt nie będzie poddawany dalszym pracom nie ze względu na jego socjalistyczny charakter, ale przychylili się do wniosku senator Ewy Mateckiej. Polityk, powołując się na stanowisko resortu finansów wskazała, że nie ma pieniędzy na takie wydatki, ponieważ pieniądze podatników muszą iść w pierwszej kolejności na wydatki związane m.in. z sytuacją geopolityczną i „to nie jest czas na uruchamianie nowych świadczeń”. Komisja zatem przerwała prace nad projektem.

I o ile jest wiadomość pozytywna, o tyle niepokojący może wydawać się wynik sondażu przeprowadzonego dla „Wprost” przez SW Research.

Ankietowanym zadano pytanie: „Czy popiera Pan/Pani pomysł przyznania świadczenia małżeństwom z wieloletnim stażem?”. Aż 54 proc. badanych opowiedziało się za socjalistycznym rozwiązaniem. Tylko 30 proc. respondentów było przeciwko takiemu pomysłowi. 16 proc. nie miało w tej sprawie zdania.