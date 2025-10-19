Mijanka tuż za rogiem. Konfederacje wyprzedzą PiS?

- Reklama -

Dwa lata po wyborach, na półmetku najnowszych i oby ostatnich rządów Donalda Tuska, ukazał się sondaż, z którego wynika, że obecnie PiS popiera 27,9, a obie Konfederacje 23,5! Do mijanki brakuje więc raptem 4,4 proc.

Jeśli ta tendencja się utrzyma – a raczej nie ma wątpliwości, że rujnujący Polskę lewacy nadal będą ją rujnować, więc jakby miała się nie utrzymać? – to można liczyć nie tylko na mijankę, ale nawet na zwycięstwo obu Konfederacji w kolejnych wyborach, bo umówmy się: dopóki PiS nie zmieni skompromitowanego przywództwa, jest partią o zerowej wiarygodności i w rozpoczynającej się kampanii wyborczej będzie to w nieprzyjemny sposób wypływać i pulsować.

Może więc wreszcie monopol PO–PiS-u na władzę zostanie złamany. Jeśli w dodatku Konfederacje i PiS wygrają większość konstytucyjną (co na razie jest palcem na wodzie pisane, ale jednak możliwe), to może nastąpić prawdziwy polityczny przełom. Może, choć wcale nie musi, bo taki przełom powinien być wcześniej precyzyjnie intelektualnie przygotowany, by było wiadomo, jakie zasady zawrzeć w nowej konstytucji.

Z wolnościowego punktu widzenia oczywiście najważniejsze jest, by zostały wprowadzone reguły blokujące ataki na wolność, których zabrakło w poprzedniej konstytucji – słowem, zasada „nie ma wolności dla wrogów wolności” musi uzyskać rangę konstytucyjną. Z kolei z patriotycznego punktu widzenia w nowej konstytucji musi się znaleźć jasno określona zasada suwerenności Rzeczpospolitej i muszą zostać ostro zarysowane granice tej suwerenności, poza które w ramach żadnych umów międzynarodowych też wychodzić nie wolno – słowem, trzeba ukonstytuować zasadę „nie ma wolności dla wrogów suwerenności”.

Cała reszta nowej konstytucji powinna zawierać pochodne tych dwóch naczelnych reguł, przy czym najważniejsze jest, by było jak najwięcej zapisów ograniczających ataki na konstytucję. Dziś na przykład – wiem, że to może się wydawać nieprawdopodobne, ale takie są fakty – nie ma żadnych sankcji karnych za łamanie zasad obecnej konstytucji. Konstytucja musi być gwarancją praw, a nie kołem zamachowym zdrady i socjalizmu!

Historia przyspiesza, a my razem z nią. Jesień dla „Najwyższego CZAS!”-u zapowiada się więc wyjątkowo pracowicie. Już w najbliższą sobotę, 25 października, zapraszam wszystkich do Krakowa na II Targi Książki bez Cenzury do Hotelu Tulip na Kazimierzu. Z kolei dzień wcześniej, o godz. 18.30, zapraszam do krakowskiego Hotelu Galaxy na spotkanie Grzegorzem Braunem i Stanisławem Michalkiewiczem. A potem zabieram się za przygotowania do XVII już Konferencji Prawicy Wolnościowej, które odbędzie się z kolei od 28 do 30 listopada. Roboty jest w bród. Do zobaczenia na trasie!