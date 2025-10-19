Donald Trump odpowiada kpiarsko demonstracjom „No Kings” [VIDEO]

- Reklama -

Filmik Donalda Trumpa opublikowany w jego sieci społecznościowej Truth Social został wygenerowany w całości przy użyciu sztucznej inteligencji i kpi z sobotnich demonstracji „antyfaszystowskich” pod hasłem „No Kings”. Na ulice wyszło jednak w całym kraju ponad 7 milionów amerykańskich lewaków (według organizatorów).

Miał to być sprzeciw wobec „autorytarnego przejęcia władzy”, „faszystowskiej ideologii” i temu podobne bzdury, do których plecenia przyzwyczaiło się lewactwo. W odpowiedzi Donald Trump opublikował na swoim portalu Truth Social film, który wyśmiewa demonstracje.

Według organizatorów ruchu „No Kings” 18 października, od Nowego Jorku po Los Angeles, na ulicach było około 7 milionów ludzi na ponad 2700 wiecach. W niedzielę Prezydent USA odpowiedział filmem wygenerowanym przy użyciu sztucznej inteligencji. Przedstawia Trumpa w koronie w roli pilota myśliwca „King Trump”. Jest za sterami samolotu i zrzuca na wiecujących nieczystości, a to wszystko przy przy dźwiękach muzyki z filmu… „Top Gun”.

Wiceprezydent USA J.D. Vance udostępnił z kolei nagranie wideo, na którym Donald Trump nosi koronę i wydobywa miecz, po czym idzie w stronę tłumu, a Demokraci – była przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i lider tej partii w Senacie Chuck Schumer klękają przed Trumpem.

Kpina z demonstracji lewicowców, którzy odkleili się od rzeczywistości, może rzeczywiście być lepszym sposobem przeciwdziałania, niż jakiekolwiek racjonalne argumenty. Z logiką lewicy nigdy nie jest przecież po drodze…