Braun na Zjeździe Tysiąclecia: Nic się nie zmieniło, nasza misja to bronić Polaków przed handlarzami niewolników

W Skaryszewie niedaleko Radomia odbywa się Zjazd Tysiąclecia. Wydarzenie upamiętnia tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun w swoim wystąpieniu stwierdził, że misja naszego państwa nie zmieniła się od 1025 roku.

Zjazd Tysiąclecia odbywa się w Villi Cyganeria w Skaryszewie niedaleko Radomia. W harmonogramie imprezy przewidziane zostały m.in. Targi Wartościowej Książki, uroczysty bankiet oraz Wielka Debata Historyczna.

Właśnie podczas debaty historycznej Grzegorz Braun przypomniał na czym polegała doniosłość wydarzeń sprzed tysiąca lat.

„Co to znaczy ta koronacja roku 1025? No ja gotów jestem odpowiedzieć, że wszystko dla nas znaczy, że to jest ta promesa, to jest ten bilet wstępu, to jest ten akt nabycia praw do franczyzy cywilizacyjnej, który do dzisiaj ciągle jest aktywny. Ciągle ma swoją wartość i tylko tyle, że Polacy już nie sięgają do tego kapitału zakładowego, tego, co jest jak największy skarb, co nie traci swojego znaczenia” – mówił Grzegorz Braun.

„I chciałbym zaproponować państwu, żebyśmy w tysięczną rocznicę całej serii faktów właśnie od 966 roku, od Chrztu, przez Zjazd Gnieźnieński do koronacji 1025 roku, żebyśmy się tym przejęli i zrozumieli i docenili, że jesteśmy być może – o paradoksie – pierwszym pokoleniem, które jest w stanie czerpać z tej skarbnicy naprawdę pełnymi garściami, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może zobaczyć całą wielkość doniosłość i chwałę tamtej epoki, wielkość tamtych ludzi.”

„Zbudowana tutaj przez prof. Roberta Nowaka prosta paralela między Chrobrym a tymi, którzy dzisiaj prowadzą naszą politykę na wszystkich kierunkach w sposób nieszczęsny, bo groźny, z każdym dniem coraz bardziej groźny, niebezpieczny biologicznie, fizycznie, kulturowo i materialnie niebezpieczny dla Polaków, no to porównanie wypada w sposób oczywisty na korzyść tamtych gigantów, na barkach, których chwiejnie stoimy dzisiaj.”

„Nie byłoby nas bez przyjęcia tej, jak mówię półżartem, pół serio, franczyzy cywilizacyjnej, i nie byłoby nas ani w wymiarze materialnym, terytorialnym, narodowym, ani nie byłoby nas w wymiarze, powiedzmy szumnie, eschatologicznym jako narodu, który wraz z państwem, dziś dalece nie tak niepodległym jak korona podniesiona przez Chrobrego przed tysiącem lat, ale jednak ten naród i to państwo są, nigdy nie doskonałymi, ale zawsze najlepszymi środkami, formami, narzędziami zabezpieczania doczesnego bytu Polaków i zabezpieczania tego ich bytu doczesnego w drodze do wieczności. Bo to jest nasz standard cywilizacyjny, że państwo ma ludziom co najmniej nie przeszkadzać w drodze do zbawienia.”

„I wtedy to było oczywiste, że my bierzemy ten zestaw zasad, to know how cywilizacyjne, bo odżegnujemy się od pewnych grzechów, błędów, zaniechań przeszłości. I tu jest ta kwestia niewolnictwa, które zostało odrzucone, a było praktykowane. No bywali jeńcy i branki, łupy wojenne, ale państwo Mieszka I i Chrobrego podjęło to nadzwyczajne, wówczas wcale nie tak oczywiste zobowiązanie, że nie będzie handlować własnymi ludźmi.”

„I to jest ta piękna historia zapisana na Drzwiach Gnieźnieńskich. I tu jest pierwszych parę rozdziałów nowej książki (Braun pokazał teczkę z wydrukiem – przyp. red.), którą pan redaktor i sam autor Marek Skalski przygotowuje wraz z panem redaktorem Tomaszem Sommerem. Książka i autor tej książki, pan Tomasz Szkopek, który mam nadzieję stanie się już za parę tygodni, kiedy tę książkę państwo dostaniecie do ręki, przejdą zaraz w tym roku, w najbliższych tygodniach do legendy. Jestem przekonany, że będzie to publikacja kultowa i jestem przekonany, że jest to publikacja przełomowa, że jest to publikacja, która przywraca Polakom piękno i chwałę tamtej właśnie chwili dziejowej.”

„To jest, między nami mówiąc, pasjonująca momentami jak kryminał do czytania, apologia państwa pierwszych Piastów jako państwa, które własnymi ludźmi nie handluje, broni własnych ludzi przed handlarzami niewolników. I dlaczego to jest dla mnie takie ważne? I dlaczego wykorzystuję ten moment, żeby państwa zachęcić do lektury? Książka, nie wiem jaki jeszcze będzie miała tytuł, ale na pewno ma podtytuł Słowianie jako niewolnicy i czarna legenda Piastów.”

„Szanowni Państwo, na Drzwiach Gnieźnieńskich macie ten mansjon. To jest taka historyjka obrazkowa. Pamiętacie? Drzwi są nieco późniejsze, ale opowiadają tę historię, którą znają ci, co rzucili okiem na to, jak to Galanonim opisał. I tam jest taki mansjon, taki rysunek, można powiedzieć okienko komiksowe, bo to jest taki komiks o świętym Wojciechu, i jest okienko: „Święty Wojciech wykupuje niewolników z rąk żydowskich handlarzy” i napomina Bolesława, ale nie tego naszego Chrobrego, tylko napomina Bolesława Srogiego, Okrutnego czeskiego, który właśnie inaczej niż w Gnieźnie godził się na to, żeby Praga była jednym z największych targów niewolników ówczesnego świata.”

„A Bolesław Chrobry się na to nie zgodził. I zawdzięczamy to świętemu Wojciechowi. Zawdzięczamy to temu pierwszemu pokoleniu Supermanów, chrzcicieli Polski, tych naprawdę uniwersalnych żołnierzy chrześcijaństwa. Zawdzięczamy to także Ottonowi II, który, co właśnie pan Szkopek pięknie przypomina, nie był tuzinkowym człowiekiem. To wszystko byli giganci, nadzwyczajni ludzie. Bez komputera, bez telefonu komórkowego, bez autostrad tanich linii lotniczych poruszali się, szanowni państwo, we wszystkich wymiarach, dosłownie i w przenośni, w przestrzeni i tej fizycznej, geograficznej, i w przestrzeni duchowej, intelektualnej.”

„To są niedoścignione wzorce. Oczywiście takie wzorce, których ja w pewnych szczegółach nie polecam, prawda? Bolesław Chrobry nie darmo Chrobry, czyli Twardziel, człowiek, który bywał nieprzyjemny w obejściu. To gwałcenie tych wszystkich księżniczek, Kijów, Praga i gdzie tylko chwała oręża piastowskiego sięgnęła. No ale to były pewne, powiedziałbym, rytuały ówczesnej sceny politycznej. Natomiast rekomenduje ich jako punkt odniesienia. My się mierzmy tą miarą. My się nie przymierzajmy do tych kundli. My w ogóle nie traćmy czasu na to, żeby stawać tutaj do jakiejś konkurencji z tymi ludźmi, którzy w sposób tak nieprawy władają dzisiaj Polską.”

„Oni nie chcą świętować razem z nami. Mieli na to cały rok. Mieli na to długie lata. Jedni i drudzy. I jedni i drudzy mieli mnóstwo czasu. Ci ci poprzednicy też pokazali jaki jest ich animusz w odnoszeniu się do wielkich dla nas rocznic. Przypomnę państwu, w 2020 roku na stulecie cudu nad Wisłą, bitwy warszawskiej, Radzymina, Niemna, Komarowa, na stulecie tego triumfu wygranej wojny z bolszewikami, nie stanął ani żaden tam łuk triumfalny, ani nie otwarto żadnego muzeum. Minister Obrony Narodowej ówczesny dokonał uroczystego odsłonięcia znaczka pocztowego. To była miara zapału i zdolności do tego, żeby pochylać się nad własną historią.”

„Szanowni Państwo, poleciłem lekturę. Marek Skalski wraz z Tomaszem Sommerem czuwają nad tym, żeby ta książka trafiła do waszych rąk. I zachęcam was. lektura obowiązkowa i pewnie jak znalazł i od Świętego Mikołaja i pod choinkę.”

„To jest dla nas dzisiaj ta sama misja i dlatego wydarzenia, ten wybór cywilizacyjny sprzed tysiąca lat jest tak kluczowy, bo nic się nie zmieniło, bo misja podjęta wówczas przez Koronę Królestwa Polskiego jest dzisiaj i naszą misją: bronić własnych ludzi przed handlarzami niewolników. To jest misja państwowości Polski” – zakończył swoje wystąpienie Grzegorz Braun.

Poniżej polecamy Państwu video redaktora Marka Skalskiego o tym, jak Żydzi handlowali niewolnikami.