Bosak zapytany o współpracę z Braunem. Sommer: Warto by także ktoś z Nowej Nadziei wypowiedział podobną opinię [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odniósł się w rozmowie z Wojciechem Dąbrowskim w Polsat News do ewentualnej w współpracy z Grzegorzem Braunem.

– Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to faktycznie rozstaliśmy się. Natomiast powiedziałbym, że ciągle mamy ze sobą relację, posłowie, którzy tutaj, do Sejmu, weszli – rozmawiamy ze sobą – mówił Bosak.

- Reklama -

– To są ciepłe relacje? – dopytywał dziennikarz.

– To zależy od człowieka, ale generalnie nie są złe. Znam znacznie gorsze sytuacje w polityce, często politycy strasznie są na siebie obrażeni, kiedy się rozstają, publicznie się atakują, my tego unikamy – stwierdził.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Jeden z posłów Grzegorza Brauna, czyli Andrzej Zapałowski, został z nami. Pracujemy razem politycznie nad konkretnymi sprawami, nawet wczoraj był Zespół ds. Kresów organizowany przez posła Zapałowskiego, pracujemy razem w Komisji ds. Obrony Narodowej – wymieniał wicemarszałek.

– Wyobraża pan sobie taką współpracę w przyszłości z środowiskiem Grzegorza Brauna? Powiedzmy w przyszłym Sejmie? – pytał dziennikarz.

– Bez najmniejszego problemu, dlatego że my nie zmieniliśmy poglądów i oni też nie zmienili poglądów. Są sprawy, które nas różnią, ale chyba najbardziej poróżniła nas, powiedziałbym, strategia działania. My chcemy działać w sposób spokojny, obliczony na to, żeby Konfederacja stawała się partią nr 1 na prawicy, Grzegorz Braun i jego najbliżsi ludzie wybrali strategię bardziej radykalną. Uważam, że i jedno i drugie jest potrzebne w demokracji, natomiast nie każdy jest do wszystkiego – oświadczył Bosak.

Do słów wicemarszałka Sejmu odniósł się na portalu X redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

„Sensowna wypowiedź Krzysztofa Bosaka. Warto by także ktoś z Nowej Nadziei wypowiedział podobną opinię” – ocenił.