Ultimatum Erdogana w powietrzu. Pokazał Netanjahu miejsce w szeregu

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odmówił lądowania w Egipcie, dopóki nie otrzymał gwarancji, że izraelski premier Benjamin Netanjahu nie pojawi się na szczycie w Szarm el-Szejk. To kulminacja zakulisowej walki dyplomatycznej, w której Turcja, wspierana przez Irak, skutecznie zablokowała udział przywódcy Izraela w rozmowach o przyszłości Gazy.

Do bezprecedensowej sytuacji doszło, gdy samolot z prezydentem Turcji na pokładzie zbliżał się do Egiptu. Jak donosi m.in. „Daily Sabah”, Erdogan nakazał pilotowi wstrzymać lądowanie i krążyć nad Morzem Czerwonym.

Postawił twarde ultimatum: wyląduje tylko wtedy, gdy dostanie pewność, że na szczycie nie spotka Benjamina Netanjahu. Turecki przywódca zagroził nawet, że jeśli jego warunek nie zostanie spełniony, zawróci prosto do Ankary.

Ta powietrzna demonstracja siły była zwieńczeniem presji, jaką Turcja i inne kraje arabskie wywierały na organizatorów. Wcześniej Irak zapowiedział, że zbojkotuje spotkanie, jeśli weźmie w nim udział izraelski premier.

Turecki dyplomata w rozmowie z agencją AFP przyznał wprost: „Z inicjatywy prezydenta Erdogana i dzięki tureckim staraniom, przy wsparciu innych przywódców, Netanjahu nie weźmie udziału w spotkaniu”.

Oficjalnie biuro izraelskiego premiera podało, że nie weźmie on udziału w szczycie z powodu trwającego żydowskiego święta Simchat Tora. Dla wielu to oczywisty zabieg PR-owy, mający na celu próbę zachowania twarzy po dyplomatycznej porażce.

Na samym szczycie Erdogan podkreślił znaczenie utrzymania zawieszenia broni w Strefie Gazy i dążenia do rozwiązania dwupaństwowego. Ankara od lat wzywa do utworzenia niezależnej Palestyny w granicach z 1967 r. ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej.

W szczycie w Szarm el-Szejk udział wzięli przedstawiciele około 30 państw. Prezydent USA Donald Trump oraz przywódcy Turcji, Kataru i Egiptu podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy.