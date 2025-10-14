Pierwsza rozprawa ws. Brauna. Strony przekazały, co ustalono na niejawnym posiedzeniu

- Reklama -

Na 8 grudnia br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe wyznaczył we wtorek początek procesu obecnego polskiego posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r.

O terminie rozpoczęcia procesu poinformowały dziennikarzy w sądzie strony tej sprawy – prokurator oraz obrona – po zakończeniu niejawnego tzw. posiedzenia organizacyjnego w tej sprawie. Termin ten wyznaczono na 8 grudnia br. na godz. 9.

- Reklama -

– Wtorkowe posiedzenie miało charakter czysto techniczny, głównie służyło ustaleniu terminów rozpraw, których będzie sporo, sięgają marca przyszłego roku – poinformował obrońca Brauna mec. Krzysztof Łopatowski. Jak zapewnił, oskarżony poseł będzie na rozprawie 8 grudnia.

Prokuratura informowała latem, że zarzuty dotyczą m.in. „zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. i w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r. oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r. Łącznie sprawa obejmuje siedem czynów zarzucanych Braunowi.

Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do praskiego sądu rejonowego w lipcu br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia, czyli zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii, zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje właśnie sąd praski.

Na kogo oddasz głos w najbliższych wyborach parlamentarnych? Koalicja Obywatelska

Konfederacja Korony Polskiej

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lewica

Polska 2050

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawo i Sprawiedliwość

Razem Zobacz wyniki