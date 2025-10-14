Korczarowski i Czarnecki w pyskówce na X. Samobójstwa, zdrady i Marianna Schreiber. „Ku**a, będę żyć, żeby dożyć twojej śmierci” [VIDEO]

- Reklama -

Piotr Korczarowski i Przemysław Czarnecki w publicznej dyskusji na X hostowanej przez profil PRIME SHOW MMA skoczyli sobie do gardeł… i do swoich ojców. Pojawiły się m.in. kwestie samobójstwa i zdrad w związkach.

„Pan KORCZAROWSKI i Pan CZARNECKI. Dymy! Dymy!” – napisał na X Kot Maryjny, udostępniając nagranie fragmentu podsumowania gali PRIME 14 w serwisie.

Rozmowa nie należy do tych z najwyższych poziomów. Właściwie to ciężko w ogóle umieścić ją na jakimkolwiek poziomie, a nazywanie tych pyskówek „dyskusją” uwłacza osobom normalnie dyskutującym.

– Jesteś zwykłym śmieciem bez wykształcenia. Wyciągniętym przez swojego ojca, jakiegoś cwaniaka, masona, człowieka służb czy ch*j wie skąd, knura obrzydliwego, który woził swoją d*pę w europarlamencie na czterokołowym wózeczku, bo mu się chodzić nie chciało – mówił Piotr Korczarowski.

– I ty błaźnie, patusie, pijaku, alkoholiku, degeneracie będziesz mnie obrażać? Ty będziesz mówić mnie, bydlaku, że ty będziesz mnie promować czy windować? Kto ku**a w Polsce wie, kim ty jesteś? Ty byłeś posłem no-namem, ciebie nikt nie zna. Jak można w ogóle być posłem i nikt cię nie zna? – kontynuował Korczarowski.

– Ty powinieneś skończyć w izbie wytrzeźwień – powiedział.

– Ja to zacząłem, ja to skończę – odpowiedział Przemysław Czarnecki.

– Ty skończysz, ku*wa mówię, w izbie wytrzeźwień – wtrącił Korczarowski.

– A wy nie jesteście razem? Wy nie jesteście razem, bo obok siebie siedzicie i się uczycie tego osobno, czy jak? – zapytał Czarnecki.

– To jest gościu, który jest zwykłym frajerem. Którykolwiek atak na jego stronę grozi pozwami, itd.. Zresztą ja nie jestem jedyną osobą – kontynuował poprzedni kochanek Marianny Schreiber, co wywołało bardzo mocną reakcję emocjonalną Piotra Korczarowskiego.

– Ja grożę pozwami? Ja grożę pozwami? Ty jesteś pierd**nięty człowieku. Przed chwilą tu wjechałeś i mówiłeś, że mam jakiś proces, bo cię skur***ynem nazwałem – powiedział Korczarowski.

– Ty jesteś pierd**nięty, ty jesteś najbardziej atencyjną szmatą, jaką w historii twojego życia poznałem. Nie znam drugiego człowieka, który by chodził za mną jak pies, dzwonił wszędzie tam, gdzie jestem, zabierał głos tam, gdzie się odzywam, pisał komentarze tam, gdzie się pokazuje, przyjeżdżał wszędzie tam, gdzie jest moja obecność. Ja się ku**a nie odzywałem nigdy jak ty dzwoniłeś, bo mam po prostu dosyć tego rynsztoku, który ty masz do zaoferowania – kontynuował założyciel emisja.tv.

– 40 głosów dostałeś startując do Sejmu i ty się za polityka jakiegoś wielkiego będziesz robił? Jesteś żenujący… – wtrącił Czarnecki.

– A ty k**wa wjechałeś do Sejmu, bo twój stary ci miejsce załatwił. Nikt cię nie zna, nie masz żadnego wykształcenia – mówił Korczarowski.

Dalej „dyskusja” odbywała się na podobnych zasadach. Z przyczyn zapewne technicznych słowa Czarneckiego ciężko zrozumieć, ponieważ gdy odzywał się Piotr Korczarowski, jego krzyk był „na wierzchu”. Co i raz odnosił się do ojca polityka PiS.

– Może na temat twojego taty porozmawiamy? – zapytał w pewnym momencie Czarnecki.

– No porozmawiamy, no dawaj, no co – zaakceptował Korczarowski.

– Wielki artysta, którego filmografia polegała na tym, że ponad połowa filmów, w których podobno brał udział, nawet nie wspomniany w czołówce. No to jest mniej więcej coś takiego – powiedział Czarnecki.

– Dlatego, że był aktorem teatralnym, ty kretynie – odpowiedział Korczarowski.

– Tak samo, jak on był aktorem trzeciego planu, tak ty jesteś aktorem trzeciego planu – ocenił Czarnecki.

W dalszej części polityk zasugerował, że Marianna Schreiber jest szantażowana przez obecnego kochanka samobójstwem.

– Ja wam powiem tylko i wyłącznie jedną rzecz. I to tylko jako taki przystawkę do tego, co się będzie działo w najbliższym czasie. Jedynym powodem, dla którego Marianna się wyświetla z tą osobą jest to, że on grozi jej samobójstwem, jeżeli odejdzie. I Marianna jest leciutko tutaj, że tak powiem… – mówił, na co znowu emocjonalnie, w podobnym tonie zareagował szef emisja.tv.

Potem zaś uczynił mocne wyznanie.

– Ku**a, ja będę teraz żyć każdego dnia, za wszelką cenę, żeby dożyć twojej śmierci – powiedział Piotr Korczarowski.

– Mocne słowa, jak na zaburzeńca. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Ja ci gościu nie dziwię się, że ty się tak zachowujesz, no bo to, mając przechodzony towar przeze mnie wielokrotnie w ostatnim czasie, no to ja się nie dziwię, że… – powiedział Czarnecki.

– Marianna ma do ciebie takie obrzydzenie… – odpowiedział Korczarowksi.

W podanym fragmencie „dyskusja” trwała nadal na takim samym podpoziomie. Pod koniec zamieszczonego materiału Czarnecki twierdził, że Schreiber chciała do niego wrócić kilkukrotnie w ciągu ostatniego półrocza.

– Chcemy na faktach rozmawiać? To rozmawiamy na faktach, tak? Ja stawiam tezę, że od kwietnia ona wracała do mnie pięciokrotnie prosząc, żebym do niej wrócił, bo z tobą jest to, to i to. Ja mam na to potwierdzenie jej wiadomości od niej, rozumiesz? Ja mam takie potwierdzenie i jak chcesz, to ja ci w tym momencie, tobie najpierw je wyślę. I wyślę głosówki. Chcesz tego? Nie ma problemu – powiedział Czarnecki.