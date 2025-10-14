Braun stanie przed sądem. Korwin-Mikke: Murem za Braunem, w Polsce zawsze panowała Wolność

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke napisał, że nie zgadza się we wszystkim z Grzegorzem Braunem, ale „stoi za nim murem”. „Proces karny to szykana mająca utrudnić Mu działalność polityczną” – podkreślił prezes partii KORWiN.

Korwin-Mikke zaczął od przypomnienia o rozprawie Grzegorza Brauna, która ma odbyć się 8 grudnia. Więcej o samej rozprawie przeczytacie w artykule poniżej.

„Nie muszę podzielać wszystkich poglądów kol. GB (wtedy bylibyśmy w jednej partii) ale stoję za Nim murem – bo jeśli żyjemy w d***kracji przedstawicielskiej, to przynajmniej przestrzegajmy reguł jej gry. Kol. GB otrzymał w wyborach 1 242 917 głosów, ich oddawcy chcą by ich reprezentował – więc trzeba Mu na to pozwolić” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

Dodał, że „nikogo nie zamordował, nie skrzywdził – jeśli wyrządził komuś jakieś szkody, to zapłaci odszkodowanie; od tego jest proces cywilny”.

„Proces karny to szykana mająca utrudnić Mu działalność polityczną. Bo reżym nie potrafi przyjąć do wiadomości, że ludzie mogą nie podzielać Jedynie Słusznych poglądów narzucanych przez Władzę” – wyjaśnił lider partii KORWiN.

„Ja mam inne. Kol.Brown ma inne. A te 'obowiązujące’ zostały uchwalone przy Okrągłym Stole pod batutą śp.gen.Czesława Kiszczaka. Najwyższa pora zrozumieć, że jednak nie są obowiązujące. Murem za Wolnością!” – podsumował swój wpis Janusz Korwin-Mikke.

W uzupełnieniu nestor polskiej prawicy wolnościowej dodał, że „w Polsce zawsze panowała Wolność”.

„Nieraz jakiś szlachciura wpadał do karczmy, potłukł kufle, porąbał szablą stoły i ławy – i potem płacił odszkodowanie takie, że karczmarz zacierał ręce. Kol.Braun to – w porównaniu z takimi zawadiakami – grzeczny, dobrze wychowany chłopczyk” – ocenił Korwin-Mikke.