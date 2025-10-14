WIDEO
Cenzura w TVP Info. Niewygodne słowa z ust działacza Młodych dla Wolności. Czyż zabrał mu mikrofon [VIDEO]

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Marek Czyż wyrywający mikrofon działaczowi Młodych dla Wolności
NCZAS.INFO | Marek Czyż wyrywający mikrofon działaczowi Młodych dla Wolności. / Foto: screen TVP Info
Jeden z członków młodzieżówki Nowej Nadziei brutalnie uciszony przez prowadzącego TVP Info Marka Czyża. Poszło o Justynę Dobrosz-Oracz.

Do starcia doszło w programie „Bez retuszu” w TVP Info. Głos zabrał działacz Młodych dla Wolności. Marek Czyż przerwał mu jednak, po tym, jak określił on Justynę Dobrosz-Oracz mianem „pseudodziennikarki”.

– Niech pan nie przesadza łaskawie, bo odbiorę panu głos – grzmiał Czyż. W odpowiedzi na to działacz młodzieżówki Nowej Nadziei stwierdził, że „mówi prawdę”. To rozwścieczyło dziennikarza, który podszedł i zabrał działaczowi mikrofon.

Nie, nie mówi pan prawdy, drogi panie. Nie ma pan żadnych kompetencji, żeby oceniać czyjekolwiek kompetencje zawodowe, nie ma pan kompetencji do tego – uniósł się prowadzący.

Gościem w programie był poseł PiS Mariusz Gosek, który odniósł się do zaistniałej sytuacji. Ocenił, że reakcja prowadzącego była niekulturalna.

Jeszcze na antenie Czyż tłumaczył, dlaczego zareagował w taki sposób. – Bo nie pozwolę obrażać mojej koleżanki – stwierdził.

Źródło:TVP Info
