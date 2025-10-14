Cenzura w TVP Info. Niewygodne słowa z ust działacza Młodych dla Wolności. Czyż zabrał mu mikrofon [VIDEO]

Jeden z członków młodzieżówki Nowej Nadziei brutalnie uciszony przez prowadzącego TVP Info Marka Czyża. Poszło o Justynę Dobrosz-Oracz.
Do starcia doszło w programie „Bez retuszu” w TVP Info. Głos zabrał działacz Młodych dla Wolności. Marek Czyż przerwał mu jednak, po tym, jak określił on Justynę Dobrosz-Oracz mianem „pseudodziennikarki”.
– Niech pan nie przesadza łaskawie, bo odbiorę panu głos – grzmiał Czyż. W odpowiedzi na to działacz młodzieżówki Nowej Nadziei stwierdził, że „mówi prawdę”. To rozwścieczyło dziennikarza, który podszedł i zabrał działaczowi mikrofon.
– Nie, nie mówi pan prawdy, drogi panie. Nie ma pan żadnych kompetencji, żeby oceniać czyjekolwiek kompetencje zawodowe, nie ma pan kompetencji do tego – uniósł się prowadzący.
Gościem w programie był poseł PiS Mariusz Gosek, który odniósł się do zaistniałej sytuacji. Ocenił, że reakcja prowadzącego była niekulturalna.
Jeszcze na antenie Czyż tłumaczył, dlaczego zareagował w taki sposób. – Bo nie pozwolę obrażać mojej koleżanki – stwierdził.
