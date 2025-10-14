Biorą się za Brauna. Dziś pierwsza rozprawa. Liderowi Korony grozi nawet kilka lat więzienia

- Reklama -

Już dziś, we wtorek 14 października, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południa odbędzie się odbyć pierwsza rozprawa w procesie Grzegorza Brauna. Dotyczy m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w 2023 r., wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie i w Niemieckim Instytucie Historycznym.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do warszawskiego sądu 23 lipca. Oskarżenie obejmuje siedem czynów i dotyczy m.in. wydarzeń z grudnia 2023 r., gdy w trakcie uroczystości w Sejmie Grzegorz Braun, ówczesny poseł Konfederacji, używając gaśnicy, zgasił świece chanukowe.

W ocenie prokuratury Braun „publicznie znieważył grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, poprzez wypowiadanie słów: »tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być« oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec w świeczniku Chanuki i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej”.

Rzekome słowa Brauna dementował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Włodzimierz Skalik, którego Braun ustanowił obrońcą spośród posłów. Odnosząc się do słów rzekomo wypowiedzianych w kierunku Gudzińskiej-Adamczyk, stwierdził: – Czytamy: „Mężczyzna odstawił gaśnicę, a następnie zwrócił się do pokrzywdzonej słowami: «Tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być. Pani nie jest kobietą»”.

– Mam pytanie. Na jakiej podstawie taka sytuacja została stwierdzona? Ponieważ z opisu, jaki otrzymaliśmy, nie wynika na jakiej podstawie prokuratura stwierdziła, że Pan Grzegorz Braun tak się zwrócił do tej Pani. Oświadczam w imieniu Pana Grzegorza Brauna i własnym, bo przejrzałem wszystkie dostępne właśnie w sieci materiały, że Pan Grzegorz Braun nie powiedział tych słów. To jest kłamstwo, to jest konfabulacja. To jest zdarzenie wymyślone, które nie miało miejsca. I chciałbym, żeby prokuratura udowodniła mi, że się mylę – mówił Skalik.

Prokuratura zaznaczyła, że czyn ten polegał na „zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”.

Ponadto Braun w związku z podjętą przez jedną z osób interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego skierował na nią „strumień gaśnicy z substancją proszkową”, co – jak zaznaczono – spowodowało naruszenie jej nietykalności cielesnej i lekki uszczerbek na zdrowiu.

Czytaj więcej: Braun. Chanuki nie będzie!

Zarzuty dotyczą też zdarzenia w Niemieckim Instytucie Historycznym z maja 2023 r., gdzie Braun uszkodził mienie i zablokował wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście, a także incydentu ze stycznia 2023 r. w krakowskim sądzie, z którego Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Oskarżenie odnosi się również do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdy w 2022 r. w czasie ogłoszonej pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób i – o zgrozo – żadna z nich nie miała maski, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora dra Łukasza Szumowskiego.

Prokurator ocenił, że Braun naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego, dyrektora instytutu, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, także stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Ponadto poprzez blokowanie przejścia Braun zmusił dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Akt oskarżenia obejmuje ponadto znieważenie dyrektora.

Prokuratura zwróciła uwagę, że Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje sąd praski. Jak poinformował PAP Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na 14 października.

Postępowanie karne wobec Brauna umożliwiło uchylenie w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu Brauna w tych sprawach.

Ponadto w ostatnich miesiącach do Parlamentu Europejskiego zostały skierowane jeszcze trzy inne wnioski prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Braunowi. Chodzi m.in. o wydarzenia z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolog w szpitalu w Oleśnicy wykonującej tam legalne aborcje, o zniszczenie w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+ czy o publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

