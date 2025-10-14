Mentzen ujawnił, o czym rozmawiał z Nawrockim. Będzie układ Konfederacja-PiS. „Wolałby, by atmosfera na prawicy była sympatyczniejsza”

- Reklama -

Lider NN i poseł Konfederacji WiN Sławomir Mentzen w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News powiedział o poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Mentzen twierdził, że była to „godzinna rozmowa w cztery oczy”, podczas której rozmawiali „o wielu ciekawych sprawach”. – Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony – mówił Mentzen.

Mentzen przedstawił szczegóły dotyczące jego spotkania z Nawrockim. Trwało ono około godzinę. Mentzen miał przekonywać prezydenta m.in. do zawetowania ustawy o do kryptowalutach.

– Przedstawiłem argumenty, za tym, żeby zawetował niektóre ustawy podatkowe, które Ministerstwo Finansów przygotowało, żeby dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców. Chciałbym, żeby polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę – przekonywał lider NN.

– Mam wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do pana prezydenta – dodał poseł Konfederacji WiN.

Co ciekawe, rozmawiał też na temat paktu senackiego między Konfederacją i PiS. Chodzi o to, by prezydent był „patronem” tego układu.

– Tak, to też był punkt mojej rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim – ujawnił Mentzen.

Dodał, że stara się „nie eskalować tego sporu ponad miarę”.

– W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – twierdził lider NN.

– Widać, że wolałby, żeby atmosfera po prawej stronie sceny politycznej była troszeczkę sympatyczniejsza. Natomiast rozumie zarówno moje argumenty, moje zdanie, jak i zdanie i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się uczciwie i sprawiedliwie oceniany przez prezydenta – kontynuował poseł Konfederacji.

– Zaproponowałem, żeby prezydent Nawrocki był gospodarzem czegoś takiego. A skoro miałby być gospodarzem, to on by ustalał zasady – powiedział Mentzen zapytany o to, jak miałyby wyglądać rozmowy Konfederacji z PiS.

– Rozmawialiśmy o tym dłuższy czas. Jeżeli sprawy nabiorą pewnego tempa, a do wyborów będzie bliżej, to z całą pewnością prezydent zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Osobiście jestem dobrej myśli – ocenił.

Sławomir Mentzen był też pytany o podpisanie ustawy o pomocy Ukraińcom przez Karola Nawrockiego.

– Rozumiem jego argumenty. Zawetowanie tej ustawy w momencie, gdy nie było już czasu na nową ustawę, wprowadziłoby olbrzymi chaos. Natomiast prezydent zapowiedział, że to jest ostatni taki podpis i kolejnej takiej ustawy już nie podpisze, dając rządowi czas na doprowadzenie tej sprawy do normalności, żeby Ukraińcy nie byli faworyzowani względem Polaków – przekonywał lider NN.