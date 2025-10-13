WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolska„48 Hours Challenge” - niebezpieczny trend w internecie. Nastolatkowie znikają bez śladu
TEMAT DNIAWiadomościPolska

„48 Hours Challenge” – niebezpieczny trend w internecie. Nastolatkowie znikają bez śladu

-

Autor: KM
Policja
NCZAS.INFO | Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

W mediach społecznościowych pojawił się niebezpieczny trend, w którym dzieci i nastolatkowie znikają na 48 godzin, by zdobyć popularność w sieci. Wyzwanie, znane jako „48 Hours Challenge”, polega na upozorowaniu własnego zaginięcia i wywołaniu jak największego poruszenia. Policja alarmuje, że ta ryzykowna „gra” może skończyć się tragedią.

Zasady internetowego wyzwania są proste, ale ich skutki bywają dramatyczne. Uczestnik musi zniknąć bez śladu na dwie doby, celowo zacierając tropy.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

Im większe zamieszanie wywoła – angażując w poszukiwania rodzinę, znajomych, a nawet policję – tym więcej „punktów” zdobywa. Celem jest wywołanie paniki, także w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się fałszywe posty o zaginięciu.

Służby ostrzegają, że konsekwencje mogą być tragiczne. Dziecko, które przez 48 godzin pozostaje bez opieki, może paść ofiarą przestępstwa lub znaleźć się w miejscu, z którego nie będzie umiało wrócić. Funkcjonariusze podejrzewają, że to wyzwanie mogło stać za niedawnymi zaginięciami na Podkarpaciu. Tragiczny finał poszukiwań dwójki młodych ludzi z Rzeszowa i Sanoka w październiku tego roku pokazuje, że zabawa zbyt często kończy się dramatem. Każda taka akcja to również ogromne koszty i angażowanie sił, które mogłyby być potrzebne przy prawdziwych zaginięciach.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Problem nie dotyczy wyłącznie zbuntowanych nastolatków. Jak informuje policja, w niebezpiecznej modzie biorą udział nawet dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, nieświadome realnych zagrożeń. Popularność wyzwania napędzają algorytmy mediów społecznościowych, które błyskawicznie promują kontrowersyjne treści wśród młodych odbiorców.

Eksperci są zgodni: kluczem do zapobiegania tragediom jest rozmowa i budowanie zaufania. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o wzmożoną czujność. Do sygnałów alarmowych należą m.in. nagłe zainteresowanie tematem zaginięć, ukrywanie aktywności w telefonie czy tajemnicze rozmowy ze znajomymi. Świadome zaangażowanie dorosłych i kontrola tego, co dzieci robią w sieci, to jedyny sposób, by chronić je przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Poprzedni artykuł
Wraca lockdown? Szpitale w Polsce ograniczają odwiedziny. Wstęp tylko w maskach
Następny artykuł
Kancelaria Premiera zaliczyła srogą wtopę. Polaków na Litwie nazwała Polonią

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU