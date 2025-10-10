WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Australia żąda od X cenzury. Chce usunięcia nagrania brutalnego morderstwa Ukrainki. Elon Musk zabrał głos

-

Autor: KM
Iryna Zarutska brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu.
Iryna Zarutska brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu. / Fot. screen
Australijski urząd ds. bezpieczeństwa w internecie zażądał od platformy X globalnego usunięcia nagrania z brutalnego morderstwa 23-letniej Iryny Zarutskiej przez czarnoskórego Decarlosa Browna Jr. Elon Musk z jednej strony zablokował dostęp do wideo w Australii, z drugiej – odmówił blokady w pozostałych krajach. Spór przerodził się w globalną debatę o tym, czy jeden kraj może cenzurować treści dla całego świata.

Chodzi o szokujące zdarzenie, do którego pod koniec sierpnia doszło w Charlotte w USA. Czarnoskóry mężczyzna z bogatą kartoteką kryminalną zadźgał w pociągu 23-latkę z Ukrainy. Bez żadnego powodu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a drastyczne wideo szybko rozprzestrzeniło się w internecie.

CZYTAJ WIĘCEJ: 23-letnia Ukrainka zadźgana w pociągu. Czarnoskóry napastnik z bogatą kartoteką kryminalną [FOTO]

26 września australijska komisarz ds. bezpieczeństwa online, Julie Inman-Grant, powołując się na lokalne prawo, nakazała platformie X usunięcie nagrania. Uznała je za treść nielegalną i zbyt drastyczną nawet dla dorosłych. Za niewykonanie polecenia zagroziła karą w wysokości 825 tysięcy dolarów australijskich dziennie.

Platforma X zastosowała się do żądania tylko częściowo – zablokowała dostęp do materiału użytkownikom w Australii. Jednak Elon Musk stanowczo sprzeciwił się globalnemu usunięciu nagrania.

Argumentował, że zgoda na to stworzyłaby niebezpieczny precedens, w którym jeden kraj mógłby dyktować, co widzą użytkownicy na całym świecie. „Jeśli jakikolwiek kraj może cenzurować treści dla wszystkich, co powstrzyma każdy inny kraj przed kontrolowaniem całego internetu?” – pytał Musk.

