23-letnia Ukrainka zadźgana w pociągu. Czarnoskóry napastnik z bogatą kartoteką kryminalną [FOTO]

Autor: KM
Iryna Zarutska brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu.
Iryna Zarutska brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu. / Fot. screen
23-letnia Iryna Zarutska, która uciekła przed wojną z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, została brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu. Sprawca ma bogatą kartotekę kryminalną.

Do brutalnego morderstwa doszło w Charlotte w Karolinie Północnej. 23-letnia Zarutska z Ukrainy została wielokrotnie dźgnięta nożem przez 34-letniego Decarlosa Browna Jr. – czarnoskórego, ostatnio bezdomnego mężczyznę, który w swoim życiu był już 14-krotnie aresztowany.

Zdarzenie zarejestrował monitoring pociągu. Dzięki temu wiemy, że Zarutska wsiadła do pociągu o godzinie 21:46, ubrana w strój służbowy z pizzerii, w której pracowała. Usiadła przed Brownem, który już siedział w wagonie i przeglądał telefon. Cztery minuty później czarnoskóry mężczyzna wyciągnął nóż i zaatakował kobiety. Zadał jej co najmniej trzy ciosy, jeden z nich trafił w szyję. Wszystko działo się na oczach wielu pasażerów, którzy próbowali reanimować 23-latkę. Bez powodzenia.

Po zadaniu ciosów nożem, Brown jak gdyby nigdy nic spokojnie przeszedł przez wagon, ściągnął zakrwawioną bluzę i przy najbliższej okazji wysiadł z pociągu. Nagranie z monitoringu można zobaczyć w tym miejscu.

Iryna Zarutska urodziła się w Kijowie, a do USA przybyła w 2022 roku wraz z rodziną, uciekając przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Według strony GoFundMe założonej przez jej bliskich, osiedliła się w Charlotte z nadzieją na nowy początek. Przyjaciele wspominali ją jako „artystkę i żywą młodą kobietę” poszukującą bezpieczeństwa i możliwości w USA.

Decarlos Brown Jr. był dobrze znany organom ścigania. Jego karta kryminalna sięga 2011 roku i obejmuje liczne przestępstwa, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, włamania, kradzieże oraz groźby. Spędził około sześciu lat w więzieniu w Karolinie Północnej, po raz pierwszy zza krat wyszedł we wrześniu 2020 roku.

W więzieniu najwyraźniej nie zresocjalizował się. W 2022 roku został aresztowany za napaść na kobietę, a w styczniu 2025 roku za nadużywanie systemu 911. Twierdził wówczas, że „sztuczny materiał” kontroluje jego ciało. Uznano, że nie jest do końca normalny i puszczono go wolno.

Brown został zatrzymany kilka godzin po ataku z obrażeniami ręki, które odniósł podczas dźgania 23-latki. Został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia.

Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych i wśród polityków. Republikanin Brenden Jones, reprezentujący Karolinę Północną, napisał na platformie X: „Tragedia śmierci Iryny Zarutskiej w Charlotte to wynik dziesięcioleci demokratycznych prokuratorów i szeryfów stawiających swoje woke agendy ponad bezpieczeństwo publiczne”.

