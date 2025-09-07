23-letnia Ukrainka zadźgana w pociągu. Czarnoskóry napastnik z bogatą kartoteką kryminalną [FOTO]

- Reklama -

23-letnia Iryna Zarutska, która uciekła przed wojną z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, została brutalnie zamordowana przez nożownika w pociągu. Sprawca ma bogatą kartotekę kryminalną.

Do brutalnego morderstwa doszło w Charlotte w Karolinie Północnej. 23-letnia Zarutska z Ukrainy została wielokrotnie dźgnięta nożem przez 34-letniego Decarlosa Browna Jr. – czarnoskórego, ostatnio bezdomnego mężczyznę, który w swoim życiu był już 14-krotnie aresztowany.

Zdarzenie zarejestrował monitoring pociągu. Dzięki temu wiemy, że Zarutska wsiadła do pociągu o godzinie 21:46, ubrana w strój służbowy z pizzerii, w której pracowała. Usiadła przed Brownem, który już siedział w wagonie i przeglądał telefon. Cztery minuty później czarnoskóry mężczyzna wyciągnął nóż i zaatakował kobiety. Zadał jej co najmniej trzy ciosy, jeden z nich trafił w szyję. Wszystko działo się na oczach wielu pasażerów, którzy próbowali reanimować 23-latkę. Bez powodzenia.

Po zadaniu ciosów nożem, Brown jak gdyby nigdy nic spokojnie przeszedł przez wagon, ściągnął zakrwawioną bluzę i przy najbliższej okazji wysiadł z pociągu. Nagranie z monitoringu można zobaczyć w tym miejscu.

If you search MSNBC, CNN, NY Times or Washington Post, you won’t find any mention of this news story about Iryna Zarutska. The Democrats on the Charlotte city council tried to block the release of the video footage. Why are they avoiding the story of a Ukrainian white girl… pic.twitter.com/Az7EkucmfU — Wall Street Mav (@WallStreetMav) September 6, 2025

Iryna Zarutska urodziła się w Kijowie, a do USA przybyła w 2022 roku wraz z rodziną, uciekając przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Według strony GoFundMe założonej przez jej bliskich, osiedliła się w Charlotte z nadzieją na nowy początek. Przyjaciele wspominali ją jako „artystkę i żywą młodą kobietę” poszukującą bezpieczeństwa i możliwości w USA.

Decarlos Brown Jr. był dobrze znany organom ścigania. Jego karta kryminalna sięga 2011 roku i obejmuje liczne przestępstwa, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, włamania, kradzieże oraz groźby. Spędził około sześciu lat w więzieniu w Karolinie Północnej, po raz pierwszy zza krat wyszedł we wrześniu 2020 roku.

The murderer of Iryna Zarutska had been arrested FOURTEEN TIMES before. It’s beyond ridiculous that this monster had not yet been permanently locked up. The state is partly responsible for her death. pic.twitter.com/R76y2yYFKU — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) September 6, 2025

W więzieniu najwyraźniej nie zresocjalizował się. W 2022 roku został aresztowany za napaść na kobietę, a w styczniu 2025 roku za nadużywanie systemu 911. Twierdził wówczas, że „sztuczny materiał” kontroluje jego ciało. Uznano, że nie jest do końca normalny i puszczono go wolno.

Brown został zatrzymany kilka godzin po ataku z obrażeniami ręki, które odniósł podczas dźgania 23-latki. Został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia.

Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych i wśród polityków. Republikanin Brenden Jones, reprezentujący Karolinę Północną, napisał na platformie X: „Tragedia śmierci Iryny Zarutskiej w Charlotte to wynik dziesięcioleci demokratycznych prokuratorów i szeryfów stawiających swoje woke agendy ponad bezpieczeństwo publiczne”.