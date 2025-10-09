Przeżyjmy to jeszcze raz. GIS prognozuje szczyt entej fali Covidu

- Reklama -

Służby sanitarne znów straszą covidem. Według GIS najwięcej zachorowań będzie w drugiej połowie października. Tymczasem w wielu miejscach trudno o szczepienie – pisze czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„Dziennik Gazeta Prawna” zauważa, że choć gabinety lekarskie zapełniają się pacjentami, to Główny Inspektorat Sanitarny spodziewa się szczytu zachorowań na COVID-19 w drugiej połowie października.

„W tej chwili GIS notuje ok. 88,7 zakażeń na 100 tys. mieszkańców tygodniowo, co pozwala szacować liczbę zakażeń na ok. 60–70 tys. Od początku stycznia do końca września odnotowano 113,5 tys. przypadków koronawirusa. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 206,4 tys.” – pisze.

Jak podaje, Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że na ten sezon zamówiło około miliona dawek preparatów firmy Moderna z możliwością zwiększenia ich liczby. Biuro prasowe resortu przekazało, że w tym trwającym tygodniu Polska otrzymała dostawę 2,5 tys. dawek pediatrycznych oraz 200 tys. dawek dla młodzieży i dorosłych, a na początku zeszłego tygodnia było to odpowiednio 2,5 tys. i 290 tys.

„DGP” jednocześnie zauważa, że zapisanie się na szprycowanie często stanowi wyzwanie. „Obecnie szczepią się ci, którzy termin na Internetowym Koncie Pacjenta zarezerwowali, jak tylko było to możliwe, już na początku września” – dodaje.