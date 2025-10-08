WIDEO
Kadencja KRRiT bez zmian. Nawrocki zablokował koalicję
Polityka

Kadencja KRRiT bez zmian. Nawrocki zablokował koalicję

-

Autor: JA
NCZAS.INFO | Karol Nawrocki. / Foto: PAP
NCZAS.INFO | Karol Nawrocki. / Foto: PAP
W opublikowanym w środę oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Odniósł się do odrzucenia przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki przekazał w środę na platformie X oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego odnoszące się do odrzucenia przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku.

„Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku (M. P. poz. 646) oraz uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2025 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M. P. poz. 1022) i argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – napisał prezydent w oświadczeniu.

Do senackiej uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT dołączono uzasadnienie, w którym znalazło się 13 punktów. Jak napisano, Senat odrzuca sprawozdanie KRRiT z uwagi na m.in. „bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych”, „rażące naruszenia prawa w postępowaniach koncesyjnych, prowadzonych przewlekle i w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do państwa”, „stronniczość przy nakładaniu kar pieniężnych na nadawców”, „kwestionowanie unijnych regulacji DSA i EMFA oraz „upolityczniony charakter sprawozdania, niespełniający standardów dokumentu urzędowego konstytucyjnego organu państwa”.

Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja wszystkich członków rady wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta. Bez jego podpisu wygaśnięcie nie następuje. Obecna sytuacja przypomina tę z zeszłego roku, kiedy prezydent Andrzej Duda nie wyraził zgody na wygaśnięcie kadencji KRRiT pomimo odrzucenia sprawozdania z działalności w 2023 roku przez Sejm i Senat. Do tej pory tylko raz, w 2010 roku, Krajowa Rada została rozwiązana, kiedy prezydent Bronisław Komorowski przychylił się do stanowiska parlamentu, który odrzucił sprawozdanie z działalności rady za poprzedni rok.

Źródło:nczas.info/PAP
