Zaczyna się? Zamaskowani mężczyźni podpalili meczet [VIDEO]

Policja prowadzi śledztwo w sprawie podpalenia meczetu, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w mieście Peacehaven w hrabstwie East Sussex na południu Anglii. Śledczy uznali, że do pożaru doszło w wyniku działań osób trzecich, wszczęto dochodzenie w sprawie przestępstwa z nienawiści.
Według komunikatu miejscowej policji w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostało główne wejście oraz zaparkowany przed świątynią samochód. „Rozumiemy obawy, jakie ta sytuacja wywoła wśród mieszkańców, a także skutki, jakie odczuje w związku z tym społeczność muzułmańska” – podkreśliła przedstawicielka policji Karrie Bohanna.
BREAKING: Shocking footage shows an arsonist setting fire to the community mosque in #Peacehaven, East Sussex. A male inside managed to escape safely. Firefighters have now stood down. Sussex Police are investigating. Read more at https://t.co/n9dlkl9swE #Peacehaven #MosqueFire… pic.twitter.com/ryTGacowi4
— Sussex News – Breaking news for Sussex (@SussexIncidents) October 5, 2025
Policja zapowiedziała zwiększenie liczby funkcjonariuszy oraz dodatkowe patrole, które będą czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach kultu na terenie hrabstwa.
Do podpalenia doszło kilka dni po ataku terrorystycznym przed synagogą w Manchesterze, w którym zginęły dwie osoby pochodzenia żydowskiego, a trzy inne zostały ranne. Sprawca, który został zastrzelony na miejscu zdarzenia przez interweniujących policjantów, to 35-letni Dżihad al-Shamie, obywatel brytyjski pochodzenia syryjskiego. Według dotychczasowych ustaleń policji napastnik mógł się kierować skrajną ideologią islamistyczną.
BREAKING: @EastSussexFRS attended a fire at the community mosque in #Peacehaven. The fire service has now stood down. Sussex News has seen video showing the building being set alight and is awaiting an update from Sussex Police. No reports of injuries. pic.twitter.com/aVj9n5ho0c
— Sussex News – Breaking news for Sussex (@SussexIncidents) October 4, 2025