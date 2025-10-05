Burza w sieci. Prezydent Nawrocki poszedł na kebaba. Sommer krytycznie [VIDEO/ANKIETA]

- Reklama -

Karol Nawrocki poszedł na kebaba i zrobił z tego duże wydarzenie medialne. Prezydent pojawił się w Wolanowie z uczniami miejscowej szkoły podstawowej, którym obiecał to miesiąc wcześniej podczas inauguracji roku szkolnego.

1 września Nawrocki wraz z małżonką Martą uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Grupa uczniów zadała prezydentowi pytanie, ile wyświetleń na TikToku musiałby mieć filmik, aby wybrał się z nimi na kebaba.

Po krótkich negocjacjach padła liczba: cztery polubienia, a prezydent wróci na danie z mieszanym mięsem i ostrym sosem.

Nagranie z wrześniowej rozmowy stało się viralem, zbierając blisko 250 tysięcy polubień na TikToku. Miejscowy lokal Kebab Shawerma natychmiast wprowadził do oferty „kebab prezydencki”. W sobotę Nawrocki spełnił obietnicę – przyjechał do Wolanowa, tym razem nie w oficjalnym garniturze, lecz w swobodnym stroju. Zjadł kebaba, uścisnął kilka dłoni, porobił zdjęcia, a ludzie odpowiadający za wizerunek wypuścili do sieci krótkie nagranie, które można obejrzeć poniżej.

Prezydent dotrzymuje słowa 😎 Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie Prezydent @NawrockiKn obiecał chłopakom, że pójdzie z nimi na kebaba. Dziś był ten dzień.

Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo. Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować 🙂 pic.twitter.com/3kLdb2J18z — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) October 4, 2025

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Do całej akcji krytycznie odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Nawrocki poszedł w dresie na kebsa. Ja rozumiem względy PR, ale prezydent RP powinien wzbudzać szacunek a nie klepaninę po plecach, że równy z niego kolo” – napisał w serwisie X.

A co Wy sądzicie na ten temat? Zachęcamy do oddania głosu w ankiecie!

Prezydent Nawrocki na kebabie. HIT czy KIT? HIT! Taki powinien być prezydent.

KIT! To jest niepoważne. Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...