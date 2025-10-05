WIDEO
Burza w sieci. Prezydent Nawrocki poszedł na kebaba. Sommer krytycznie [VIDEO/ANKIETA]

Autor: KM
NCZAS.INFO | Prezydent Karol Nawrocki na kebabie z dziećmi.
NCZAS.INFO | Prezydent Karol Nawrocki na kebabie. / Fot. screen
Karol Nawrocki poszedł na kebaba i zrobił z tego duże wydarzenie medialne. Prezydent pojawił się w Wolanowie z uczniami miejscowej szkoły podstawowej, którym obiecał to miesiąc wcześniej podczas inauguracji roku szkolnego.

1 września Nawrocki wraz z małżonką Martą uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Grupa uczniów zadała prezydentowi pytanie, ile wyświetleń na TikToku musiałby mieć filmik, aby wybrał się z nimi na kebaba.

Po krótkich negocjacjach padła liczba: cztery polubienia, a prezydent wróci na danie z mieszanym mięsem i ostrym sosem.

Nagranie z wrześniowej rozmowy stało się viralem, zbierając blisko 250 tysięcy polubień na TikToku. Miejscowy lokal Kebab Shawerma natychmiast wprowadził do oferty „kebab prezydencki”. W sobotę Nawrocki spełnił obietnicę – przyjechał do Wolanowa, tym razem nie w oficjalnym garniturze, lecz w swobodnym stroju. Zjadł kebaba, uścisnął kilka dłoni, porobił zdjęcia, a ludzie odpowiadający za wizerunek wypuścili do sieci krótkie nagranie, które można obejrzeć poniżej.

Do całej akcji krytycznie odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Nawrocki poszedł w dresie na kebsa. Ja rozumiem względy PR, ale prezydent RP powinien wzbudzać szacunek a nie klepaninę po plecach, że równy z niego kolo” – napisał w serwisie X.

A co Wy sądzicie na ten temat? Zachęcamy do oddania głosu w ankiecie!

Prezydent Nawrocki na kebabie. HIT czy KIT?

