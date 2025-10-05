Atak rakietowy na Lwów. Polskie i NATOwskie myśliwce poderwane do akcji [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Rosji na Ukrainę – poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Rosjanei przeprowadzili atak na Lwów. Nie żyje kilka osób, w mieście wybuchły pożary.

DORSZ poinformowało w niedzielę rano, że wspólne operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Dowództwo dodało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Jednocześnie DORSZ podziękowało za wsparcie NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, „których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”.

„Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – zapewniło dowództwo.

Wcześniej, chwilę po godzinie 4 rano, DORSZ informowało, że w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – przekazało wtedy na platformie X.

Dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji” – zaznaczyło dowództwo.

Atak na Lwów

Trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych w rosyjskim ataku na Lwów w nocy z soboty na niedzielę – powiedział mer miasta Andrij Sadowy rozgłośni RMF FM. W mieście wybuchło kilka pożarów, w tym w jednym z parków przemysłowych, a część mieszkańców nie ma prądu. Polskie władze mówią o jednym z największych ataków Rosji na Ukrainę.

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki w komunikatorze Telegram poinformował, że według wstępnych danych „w wyniku połączonego uderzenia bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących w obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne”.

„We Lwowie płonie park przemysłowy Sparrow. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. To cywilny obiekt, bez żadnych elementów militarnych” – napisał Sadowy na Telegramie.

Atak spowodował też wybuch kilku innych pożarów. Wcześniej Sadowy poinformował, że na skutek ataku niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione prądu.

У Львові горить індустріальний парк Sparrow.

Попередньо, інформації про постраждалих немає.

We Lwowie ogłoszono alarm powietrzny, a władze wezwały mieszkańców, by ukryli się w bezpiecznym miejscu i zamknęli okna. Alarm odwołano po godz. 8 czasu polskiego.

Agencja Ukrinform informowała wcześniej o rosyjskim ataku na dużą skalę na całą Ukrainę, w tym na graniczące z Polską zachodnie regionu kraju. Portal Suspilne podał w niedzielę rano, że serię wybuchów słuchać było w Iwano-Frankowsku, ok. 100 km na południe od Lwowa.

Podczas ataku na obwód zaporoski, na południu Ukrainy, zginęła kobieta, a dziewięć osób zostało rannych – poinformował szef władz regionu Iwan Fedorow.

Władze obwodu winnickiego, na środkowym zachodzie Ukrainy, podały, że podczas rosyjskiego ataku trafiony został „przemysłowy obiekt cywilny”. Nie podano szczegółów.

Ukraińskie koleje państwowe podały, że z powodu ataku pociągi mogą kursować z opóźnieniami.