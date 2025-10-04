Konfederacja powinna wejść do przyszłego rządu? Tak odpowiadali Polacy [SONDAŻ]

- Reklama -

Kolejne sondaże pokazują kilkunastoprocentowe poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość i wskazują, że bez ugrupowania Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka utworzenie rządu byłoby niemożliwe. „Rzeczpospolita” postanowiła zapytać Polaków, co sądzą na temat wejścia Konfederacji do przyszłego rządu.

W niedawnym sondażu United Surveys dla „Wirtualnej Polski” Konfederacja WiN zanotowała 14,7 procent poparcia, co dało jej trzecie miejsce. W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ugrupowanie Bosaka i Mentzena zdobyło 13,4 proc. i również zamykało podium.

Podobnie sytuacja wyglądała w sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, w którym na Konfederację wskazało 11,81 proc. badanych. Niezależnie od szczegółowych wyników, sondaże od dłuższego czasu wskazują, że partia może być „języczkiem u wagi”, bez którego nie dałoby się utworzyć rządu.

O perspektywę wejścia Konfederacji do rządu postanowiła zapytać Polaków „Rzeczpospolita”. W sondażu SW Research dla rp.pl zadano respondentom następujące pytanie:

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

„Czy chciał(a)by Pani/Pan, aby Konfederacja weszła w skład przyszłego rządu?”.

Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 25,7 proc. ankietowanych.

Odmiennego zdania było aż 45 proc. badanych.

Aż 29 proc. respondentów nie miało jednak w tej kwestii wyrobionego zdania.